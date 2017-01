Verkehrsbetriebe gewinnen 2,6 Millionen Fahrgäste Das Geschäft boomt bei den DVB. Die Bauprojekte kommen aber nicht so gut voran, wie sich die Verantwortlichen das wünschen.

Die 7, hier am Pirnaischen Platz, ist die Dresdner Straßenbahnlinie mit der höchsten Fahrgastzahl. Fast 52 000 Menschen fahren pro Werktag mit dieser Linie. Auf den Plätzen folgen die 11 und die 3. © René Meinig

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) haben im vergangenen Jahr einen nie dagewesenen Fahrgastzuspruch registriert. Rund 156 Millionen Menschen sind 2016 in Dresden mit den DVB-Bussen und den Straßenbahnen gefahren. Das sind 2,6 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Zur Einordnung: Der Zuwachs entspricht dem Fassungsvermögen von 10 000 langen Dresdner Straßenbahnen und dem Fahrgastaufkommen von etwa fünf Werktagen. Denn pro Arbeitstag fahren etwa eine halbe Million Menschen mit den Verkehrsbetrieben. Besonders gefragt waren im vergangenen Jahr die Straßenbahnlinien 7, 11 und 3. Allein mit der 7 fahren pro Werktag fast 52 000 Menschen. Bei den Buslinien führt die 61 vor der 62 und der 66. Mit der 61, die während der Semesterzeit in der Südvorstadt vor allem von Studenten genutzt wird, fahren pro Werktag im Schnitt rund 32 500 Fahrgäste. Zum Vergleich: Die drittstärkste Straßenbahnlinie der DVB, die Linie 3, haben im vergangenen Jahr an jedem Werktag rund 37 100 Menschen genutzt.

Auch beim Umsatz haben die DVB im vergangenen Jahr zugelegt. Er wuchs um zwei Millionen Euro auf 137 Millionen. Die Verkehrsbetriebe decken 80 Prozent ihrer Kosten aus ihren eigenen Einnahmen. Der Löwenanteil dieses Geldes stammt aus dem Fahrscheinverkauf. Die fehlenden 20 Prozent, das sind 40 Millionen Euro, werden innerhalb der Technischen Werke Dresden (TWD) überwiesen, zu denen unter anderem auch die Stadtwerke Dresden (Drewag) gehören.

Auf der Ausgabenseite stehen in der DVB-Bilanz für das vergangene Jahr unter anderem 39,4 Millionen Euro für Investitionen. Das waren 11,1 Millionen Euro mehr als 2015. Einen großen Teil dieser Summe haben die Verkehrsbetriebe für den Kauf von 21 neuen Gelenkbussen bezahlt. Dazu gehören unter anderem 12 Busse, die 21 Meter lang sind – länger als alle anderen Ziehharmonikafahrzeuge. Diese Busse sollen unter anderem auf der Linie 62 eingesetzt werden, die zu den drei meistgenutzten Dresdner Buslinien gehört.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe betreiben derzeit 185 Straßenbahnen und 148 Busse. Zu den Straßenbahnen gehören auch 19 Tatrawagen, die vor allem bei großen Veranstaltungen und im Weihnachtsverkehr eingesetzt werden. Neue Bahnen kommen nicht vor 2020.

zur Startseite