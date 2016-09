Verkehrsbetriebe dürfen Bahntrasse bauen Das Land hat dem Vorhaben in Strehlen zugestimmt. Das war notwendig. Der Bau ist Start für das Großprojekt Stadtbahn 2020.

Lange haben die Stadtverwaltung und die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) darauf gewartet. Nun hat sich die Landesdirektion Sachsen zum geplanten Bau der neuen Straßenbahntrasse an der Oskarstraße gemeldet und die neue Trassenführung genehmigt. Dabei wurden die Pläne geprüft und nun Baurecht erteilt.

Die DVB wollen am 1. März mit dem Bau beginnen, teilt Sprecherin Anja Erhardt mit. Dabei handelt es sich um einen rund 1 200 Meter langen Neubauabschnitt zwischen Wasaplatz und Großem Garten. Künftig sollen die Bahnen nicht mehr über die Franz-Liszt-Straße zum Wasaplatz fahren, sondern die Trasse an der Tiergartenstraße und Oskarstraße nutzen. Am Haltepunkt Strehlen entsteht ein moderner, barrierefreier und zentraler Umsteigehalt für Straßenbahnen, Busse und S-Bahnen. Die Haltestellen Querallee und Wasaplatz sollen bald ebenfalls behindertengerecht sein.

Die neue Trasse ist Teil des großen Vorhabens Stadtbahn 2020. Dabei geht es um eine neue Straßenbahnverbindung von Löbtau über die Nürnberger Straße und den Zelleschen Weg nach Strehlen. Bis 2022 soll dieser Plan umgesetzt sein. An den Plänen dafür wird gearbeitet. (SZ/acs)

