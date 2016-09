Verkehrsbehinderungen bis Mitte Oktober

Arbeiten bis Mitte Oktober © dpa

Die Bauarbeiten an der neuen Ampel an der Königsbrücker Landstraße in Weixdorf dauern noch bis Mitte Oktober. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem wird in dieser Zeit auch die Bushaltestelle an der Ecke Weixdorfer Rathausplatz behindertengerecht umgestaltet. Die halbseitige Verkehrsführung wird während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten. Die Kosten betragen einschließlich der Ausrüstung für die Ampel rund 130 000 Euro.

Für die Ampel hatten sich Weixdorfer eingesetzt. Nach einer Verkehrszählung gab es auch die Zustimmung der Stadtverwaltung. Der Weixdorfer Ortschaftsrat unterstützte das Vorhaben von Anfang an. Eine weitere Fußgängerampel über die Königsbrücker Landstraße weiter nördlich in Höhe der Kirche lehnte die Stadtverwaltung mit der Begründung ab, an der Stelle würden zu wenige Fußgänger die Straße überqueren. (szo)

