Verkehrsbehinderung wegen Mauerbau In Krippen wird ab 12. Juni eine Ampel auf der Kellerstraße aufgestellt. Die Arbeiten dauern – mit Winterpause – bis Ende 2018.

© Kristin Richter

In Krippen wird voraussichtlich ab Montag, 12. Juni, eine Stützwand an der Friedrich-Gottlob-Keller-Straße instand gesetzt. Das erfolgt im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Wie die Behörde mitteilt, wird der Verkehr dann halbseitig mit Ampel an der Baustelle vorbei geführt. Für den Mauerbau muss auch die Gründung der Wand aus Naturstein ertüchtigt werden. Zudem wird die Pflasterung im Bachbett wieder hergestellt. Die Stützwand dient als Ufermauer des Krippenbaches mit gegenüberliegender Anwohnerstützwand. Die Instandsetzung ist bis Ende 2018 geplant. Die Arbeiten werden jedoch ab Oktober unterbrochen. Dann wird die Straße zwischenzeitlich auch wieder voll befahrbar sein. Im April 2018 soll dann der zweite Bauabschnitt beginnen. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 260 000 Euro, sie werden vom Freistaat Sachsen getragen. Das Straßenbauamt bittet um umsichtige Fahrweise während der Bauarbeiten. (SZ/gk)

