Verkehrsänderung am Frosch Der Platz in Königstein wurde umgebaut und umgestaltet. Das betrifft auch die Straße.

Nur die Bepflanzung fehlt am Frosch noch. © Dirk Zschiedrich

Der Platz am Frosch ist seit Freitagnachmittag wieder für den Verkehr geöffnet. Einiges ist neu: Die Potatzschke fließt nun offen, wie in den 1930er-Jahren. Auch damals führte ein Geländer um die Bacheinfassung. Gern hätte Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) ein ähnliches, filigranes Geländer anbringen lassen. Doch das sei heute aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich. Auch die Verkehrsführung hat sich geändert. Die rechts am Platz vorbeiführende Pfaffenberg-Straße bleibt weiterhin nur von unten befahrbar. Die links vorbeiführende ist jedoch ab sofort in beide Richtungen befahrbar. Der Gehweg wurde dafür abgesenkt. (SZ/kk)

zur Startseite