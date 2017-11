Verkehrs-Wirrwarr am Obi Rund um die Baustelle an der Cossebauder Straße fahren viele wie sie wollen. Das sorgt für Ärger bis zum Naundorfer Anger.

Die Cossebauder Straße ist im oberen Abschnitt komplett gesperrt. Eine Ampel unter den Schienen regelt die Zufahrt zum Aldi. Zum Obi kommt man nur von der Meißner Straße aus. © Norbert Millauer

Mit ihrer Kritik halten die beiden Verkäuferinnen von der Fleischerei Hilbersdorf nicht hinterm Berg. „Es ist der Wahnsinn“, sagen sie. „Jeder fährt hier, wie er will.“ Der Fleischerstand ist im selben Gebäude mit Aldi und dem Getränkemarkt in Radebeul-West. Vor der Einfahrt stehen zwei große Bagger. Seit gut 1,5 Wochen wird dort auf der Cossebauder Straße gebaut. Wer einkaufen will, muss sich seine Route vorher genau überlegen. Zu Obi kommt man nur von der Meißner Straße aus. Zum Aldi und den anderen Geschäften, geht’s nur von unten vom Kreisverkehr. Und diese Strecke hat es in sich. Eine Ampel regelt, welche Seite fahren darf. Trotzdem wird es auf Höhe der Baustelle richtig eng, sobald einer etwas zu weit in die Mitte kommt. „Manche beachten die Ampel auch gar nicht und fahren einfach durch“, sagt die Fleischereiverkäuferin. Und ihre Kollegin ergänzt, dass sie schon auf die Fußgängerinsel ausweichen muste, um nicht mit dem Gegenverkehr zusammenzustoßen.

Warum ist die Straße vor den Einkaufsmärkten aufgerissen? Die Bauarbeiten finden im Auftrag der Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul (WSR) statt. Quer über die Cossebauder Straße wird der Abwasserkanal neu verlegt, sagt WSR-Chef Olaf Terno. Das alles hänge mit dem Ausbau der Kottenleite zusammen. Die Straße soll an diesen neuen Kanal angeschlossen werden, der in Verlängerung der Bertheltstraße über den Kapellenweg bis zur Meißner Straße und von dort zur Kottenleite verläuft, so Terno.

Während der Bauzeit ist die Straßensituation vor den Einkaufsmärkten auch für die Fußgänger kompliziert und mitunter gefährlich. Normalerweise kommen die wenigsten zu Fuß zum Einkaufen. Doch derzeit gehen viele Leute an der Straße und durch die Baustelle. Der Grund: Um keinen großen Umweg fahren zu müssen, parken sie am Obi und laufen dann zu Aldi und in den Getränkemarkt. So macht es auch ein Radebeuler, der zum Bäcker will. Der Weg mache ihm aber nichts aus, sagt er „Mit der Baustelle kann ich leben.“ Da gebe es ganz andere Dinge, die ihn in Radebeul ärgern.

Anders sieht das ein Mann, der im Rollstuhl zum Getränkemarkt gefahren ist. „Es ist eine Katastrophe“, sagt er. Mit seinem Rollstuhl ist er die Betonschwelle, welche die Bauarbeiter über den Bordstein gegossen haben, gar nicht hochgekommen. „Die Bauarbeiter haben mich hochgehoben“, erzählt er. Sie hätten ihm sogar versprochen, die Schwelle noch etwas abzuflachen. Was der Mann aber gar nicht verstehen kann: Warum ausgerechnet jetzt dort gebaut wird, wo es doch in Radebeul schon so viele andere Baustellen gibt. Olaf Terno von der WSR sagt dazu, dass es wohl nie den richtigen Zeitpunkt für eine Baustelle gibt, der allen passt. Der Kanal müsse jetzt verlegt werden, damit es auf der Kottenleite voran gehen kann. Außerdem sei es günstig, vor dem Winter zu bauen.

Von den Arbeiten an der Cossebauder Straße sind auch die Naundorfer betroffen. Denn weil die Bertheltstraße wegen Bauverzögerungen immer noch gesperrt ist, fahren viele über den sonst ruhigen Dorfplatz. Vor allem im Berufsverkehr drängeln sich zwischen den parkenden Fahrzeugen der Anwohner Pendler durch. Staus bilden sich vor dem Bahntunnel, gefährliches Einscheren ist neben der Gaststätte „Charlotte“ zu beobachten.

