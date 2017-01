Verkehrs-Chaos bleibt aus Trotz widriger Straßenverhältnisse rollt der Verkehr im Landkreis verhältnismäßig flüssig. Bei Lawalde allerdings droht tonnenweise Schokolade im Straßengraben zu landen.

Auf der Verbindungsstraße zwischen Lawalde und Schönbach kam ein mit fünf Tonnen Schokolade beladener Sattelzug von der Straße ab. © Toni Lehder

Region. Die winterlichen Wetterverhältnisse haben in der Nacht zum Donnerstag erneut für einige Verkehrsbehinderungen gesorgt. Insgesamt ist das große Chaos im Landkreis Görlitz jedoch ausgeblieben, bestätigte auch Polizeisprecherin Martyna Fleischmann. Offenbar haben sich die Fahrzeugführer auf die Wetterbedingungen eingestellt und ihre Fahrweise angepasst.

Im morgendlichen Berufsverkehr waren die Bundesstraßen verhältnismäßig gut passierbar, anders als noch am Mittwoch, als die B 99 bei Ostritz für Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden musste. Am Mittwochabend waren dort wieder zwei Lkw liegen geblieben. 22.49 Uhr erreichte die Polizei der Notruf. Es kam zu Behinderungen, aber keiner Straßensperrung. Ein Streufahrzeug half den Lastern, ihre Fahrt fortzusetzen.

Von der B 6 zwischen Görlitz und Kodersdorf rutschte ein Pkw in den Straßengraben. Verletzt wurde dabei niemand, auch das Auto blieb nach Polizeiangaben unbeschädigt.

Zwischen Lawalde und Schönbach rutschte ein mit fünf Tonnen Schokolade beladener Sattelzug von der Landstraße. Nur knapp konnte der Fahrer des Gespanns verhindern, dass der Lastzug einen Abhang hinunterrutschte. Aufgrund der extremen Glätte musste der Brummi mittels Kran aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Geduld brauchte, wer zu nächtlicher Stunde auf der A 4 in Richtung Dresden unterwegs war. Kurz nach 1.30 Uhr bildete sich am Burkauer Berg ein langer Stau. Wie Polizeisprecherin Martyna Fleischmann berichtet, mussten querstehende Lkw mit viel Streusalz und vor Ort angelegten Schneeketten aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Gegen 3.30 Uhr rollte der Verkehr wieder.

In Löbau herrschten teils katastrophale Straßenverhältnisse. Ein Eisspiegel bedeckte große Teile der Innenstadt, meist konnte nur mit Schrittgeschwindigkeit verhindert werden, dass die Fahrzeuge von der Straße rutschten.

Auf der Überleitung der Autobahn 17 auf die A4 in Richtung Görlitz kam ein polnisches Gespann von der Autobahn ab. Beladen mit drei neuen Pkw rutschte das Fahrzeug nach rechts in den Graben. Ein angerückter Bergedienst befreite das Gespann schließlich.

Die Straßenmeisterei in Weißenberg befand sich die gesamte Nacht über im Dauereinsatz. Im Minutentakt tankten die Räumfahrzeuge neues Salz, um die Autobahn 4 vor Glatteis zu schützen. Am Donnerstagmorgen kam es an der A 4 bei Kodersdorf zu Behinderungen. Gegen 8.30 Uhr blieb ein Lkw wegen eines technischen Defekts auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Hier konnte der Verkehr an der Gefahrenstelle vorbeirollen.

In Mittelherwigsdorf überschlug sich kurz nach 8 Uhr ein Kleintransporter. Die Zittauer Straße im Ort wurde für die Bergung voll gesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (szo)

