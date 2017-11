Verkehr soll Ende November rollen Die Bahnhofstraße in Stolpen ist noch immer nicht für den Verkehr freigegeben.

© Symbolfoto: dpa

Das Baustellenschild an der Bahnhofstraße in Stolpen zeigt es: Seit dem 22. September sollte die Straße frei sein. Ist sie aber nicht. Deshalb sind die Anwohner mehr als verärgert. Nach neuesten Erkenntnissen soll die Straße nun Ende November fertig sein. Die Gründe für den Bauverzug sind offenbar vielschichtig. Hier gebe es eine Aneinanderreihung von Ursachen, sagt Stolpens Bürgermeister Uwe Steglich (FDP). Dazu gehören unter anderem Leistungen durch die Enso, wie das Verlegen von neuen Strom- und Gasleitungen. Außerdem ist man bei den Bauarbeiten auf bislang unbekannte Leitungen gestoßen. Allerdings trage hier, wie auch im neuen Wohngebiet, die Baufirma eine Mitschuld. Zumindest will die Stadt sie nicht von der Mitverantwortung freisprechen. Aussagen über Konsequenzen gibt es bislang keine. (SZ/aw)

