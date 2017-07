Verkehr rollt trotz Vollsperrung weiter durch Volkersdorf Eine weiträumige Umleitung wird vorerst nicht ausgewiesen. Das hat Folgen.

Ob der Verkehr auf der innerörtlichen Umleitung in den nächsten Tagen mehr oder weniger wird, hängt nicht nur von der Ausschilderung der außerörtlichen Umfahrung ab. Denn besonders attraktiv ist der deutliche kürzere Weg durch Volkersdorf eigentlich nicht. Dafür sorgen Rotphasen von bis zu viereinhalb Minuten an den Ampeln, die von einer teilweise nur 15 Sekunden langen Grünschaltung ergänzt werden. © SZ/Sven Görner

Gebaut wurde am Montag trotz offiziellem Baustart an der Staatsstraße 96 in Volkersdorf zwar noch nicht, dafür fahren weiter viele Autos durch das Dorf. Und das, obwohl die Durchfahrt wie angekündigt gesperrt ist. Die Fahrzeugkennzeichen lassen erkennen, dass darunter nicht nur Anwohner sind. Kein Wunder. Denn anders als vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) noch Ende vergangener Woche angekündigt, fehlen in Dresden und Berbisdorf Hinweise auf die Sperrung in Volkersdorf. Auch die geplante Umleitung über die S 81 wurde nicht ausgewiesen. Die SZ fragte beim Lasuv nach, warum das so ist.

„Eine am Montag kurzfristig anberaumte Beratung vor Ort mit dem zuständigen Verkehrsamt des Landkreises Meißen ergab, dass zunächst nur die Vollsperrung und Umleitung in Volkersdorf innerorts errichtet wird“, schreibt Sprecherin Isabel Siebert. „Da derzeit in Sachsen noch Sommerferien sind, soll zunächst der momentane tägliche Verkehrsfluss durch den Ort beobachtet werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Verkehrsströme im positiven Sinne einpegeln.“ Daher werde mit Rücksicht auf die Verkehrsteilnehmer von der großräumigen Umleitung gegenwärtig noch abgesehen. Bei Bedarf werde diese aber eingerichtet.

Links zum Thema Kaum Bauleute, dafür viele Autos

Stellt sich die Frage, wie das die Anwohner der schmalen Waldteichstraße sehen, über die jetzt der gesamte Verkehr rollt.

zur Startseite