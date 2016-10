Verkehr im Wohngebiet soll langsamer werden

Am Mittwoch kommender Woche ist die Sicherheit auf der Zwickauer Straße Thema im Petitionsausschuss. Anwohner hatten sich mit ihrem Anliegen an die Stadtverwaltung und Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) gewandt. Zwar gibt es auf der Straße ein Tempo-30-Gebot. Daran halten will sich aber kaum ein Autofahrer. Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt sind rar. Und so wird es schnell gefährlich, wenn Fußgänger zwischen den parkenden Autos auf die Straße treten. Eine Lösung für das Problem könnten betonierte Huckel auf der Straße sein. Auch eine veränderte Parkordnung würde die Autofahrer langsamer werden lassen.

Ob und welche Lösung tatsächlich in Betracht kommt, kann der Ausschuss nicht entscheiden. Geben die Mitglieder jedoch der Petition recht, muss der Stadtrat entscheiden und das Geld für Bauarbeiten bereitstellen. (SZ/acs)

