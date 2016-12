Verkaufswagen in Flammen In der Nacht waren Feuerwehr und Polizei in die Döbelner Innenstadt gerufen worden.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

In die Burgstraße sind Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag, kurz nach 3 Uhr, gerufen worden. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Verkaufswagen in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz informiert, liegen zur Schadenshöhe noch keine Angaben vor. Die Ermittlungen dauern an. (DA)

