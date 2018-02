Verkaufsverhandlung bei Glasinvest Für die Brache an der Meißner Straße in Radebeul-Ost könnte es bald einen neuen Investor geben, heißt es von einem Besitzer.

Der Blick auf Brachfläche an der Meißner Straße wird durch die Steinehaufen verwehrt. © Norbert Millauer

Radebeul. Die Firma Hentschke Bau GmbH mit Sitz in Bautzen ist einer der drei bisherigen Investoren auf der großen Glasinvest-Brache an der Meißner Straße in Radebeul-Ost. Wie jetzt bekannt wurde, gibt es bereits Verkaufsgespräche mit einem neuen Investor, der auf der Fläche einsteigen will. Das bestätigte auf SZ-Nachfrage Volker Böhme, Projektleiter für das Radebeuler Vorhaben. Hentschke Bau besitzt auf dem gut 15 000 Quadratmeter großen Areal knapp ein Drittel der Fläche. Immer wieder geforderte Umplanungen vonseiten der Stadt ohne wirklichen Fortschritt habe das Unternehmen zu den Verkaufsüberlegungen gebracht, so Böhme.

Die Firma wollte an der Meißner Straße erst ein Pflegeheim, dann barrierefreie Wohnungen für Senioren errichten. Ins Erdgeschoss sollten Läden kommen. Den neuen Investor, mit dem verhandelt werde, wollte Böhme noch nicht nennen.

Weitere Investoren auf dem Areal sind der Radebeuler Peter Heil mit der Firma SWG GmbH und die Wohnungsgenossenschaft Lößnitz. Beide wollen Wohnhäuser errichten.

