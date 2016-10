Verkaufsstart für Bürgerball Ab 8. November sind die Karten erhältlich. Nur 400 Gäste dürfen bei der Galanacht in Neustadt dabei sein – und die wird ziemlich bunt.

Beim Bürgerball im vergangenen Jahr herrschte Semperopernball-Atmosphäre. © Daniel Förster

Die Vorbereitungen für den nächsten Bürgerball am 21. Januar in Neustadt gehen in die heiße Phase. Am Dienstag, dem 8. November, werden die ersten Karten verkauft, teilt Simone Schöne vom Organisationsteam mit. In der Zeit von 16 bis 19 Uhr sind die Tickets in den Büroräumen des Vereins Neustädter Bürgerball auf der Dresdner Straße 21 in Neustadt erhältlich. Interessenten sollten dieses Zeitfenster nutzen, betont Simone Schöne. Denn die Karten für die Galanacht seien erfahrungsgemäß schnell vergriffen. Eine Flanierkarte kostet 69,90 Euro, ein Sitzplatz zwischen 89,90 Euro und 119,90 Euro. Ein Begrüßungsgetränk und das Galabuffet sind jeweils inbegriffen.

Das Motto des achten Bürgerballs steht inzwischen auch fest. Unter dem Titel „à la couleur“ wird sich die Neustadthalle in ein buntes Ambiente hüllen. „Die Gäste können in eine farbenfrohe Erlebniswelt eintauchen und sich auf einen stimmungsvollen Abend mit musikalischen, künstlerischen und kulinarischen Höhepunkten freuen“, kündigt Simone Schöne an.

Zum Bürgerball hat sich bereits Politprominenz angekündigt. Sachsens Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Martin Dulig (SPD), wird erstmals als Ehrengast nach Neustadt kommen. Die Schirmherrschaft hat erneut Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) übernommen.

Kartenreservierungen für den Bürgerball am 21. Januar 2017 sind auch per E-Mail und Telefon möglich.

Kontakt unter Telefon 03596-507764 oder

per E-Mail an

