Gut zu wissen Verkaufsschlager Stadtlexikon Das viel nachgefragte und vergriffene Buch wird neu aufgelegt. Gebrauchte erzielen im Netz Rekordpreise.

Annette Karnatz, Leiterin des Stadtarchivs, blättert in einem alten Namensverzeichnis von Naundorf. Die erste Auflage des Lexikons war schnell vergriffen. © Norbert Millauer

Gebe es eine Bestsellerliste nur für Radebeul, würde dieses Buch ganz oben stehen. Das Stadtlexikon ist heiß begehrt. Und zwar so sehr, dass es seit über sechs Jahren restlos vergriffen ist. Nur gebraucht und nur im Internet ist das Lexikon noch zu haben. Doch die Verkäufer wollen dafür ordentlich Geld sehen. Neu hat das Buch einst 25 Euro gekostet. Der günstigste Anbieter im Netz will jetzt rund 47 Euro dafür. Und das ist noch ein Schnäppchen. Andere Angebote reichen von 130 über 289 bis zu 387 Euro.

Für alle jene, die das Buch gerne für weniger Geld im Regal hätten, gibt es jetzt gute Neuigkeiten: Im Stadtarchiv wird an einer neuen Auflage des Lexikons gearbeitet. Der Zeitplan ist straff. Doch wenn alles klappt, soll das Buch noch in diesem Jahr veröffentlich werden, sagt Archivleiterin Annette Karnatz. Im besten Fall erscheint das Nachschlagewerk pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.

So wie 2005. Damals ging die erste Auflage ebenfalls kurz vor Weihnachten in den Verkauf. 1 000 Stück hatte die Stadt drucken lassen. Nicht ahnend, dass die Nachfrage so enorm sein würde. „Innerhalb von zwei bis drei Wochen waren alle verkauft“, sagt Karnatz. Kurzerhand entschlossen sich die Archivmitarbeiter, eine zweite, leicht geänderte Auflage herauszugeben. Im April 2006 wurden vorsorglich doppelt so viele Bücher gedruckt.

Dieser Vorrat hielt zwar eine Weile, ist aber seit 2010 ebenfalls vergriffen. Bis heute wird es in Buchhandlungen und der Touristinfo immer wieder nachgefragt, sagt die Archivarin. Viele Radebeuler meldeten sich auch mit Korrekturvorschlägen beim Archiv. Die Frage, warum dieses und jenes nicht im Buch steht, hörte Karnatz öfter.

Die Antwort ist leicht: Weil so ein Buch niemals allumfassend sein kann. „Man hätte schon ins erste Lexikon noch viel mehr reinnehmen können“, sagt Karnatz. Ihr selbst fiel es schwer, an einem bestimmten Punkt aufzuhören. Doch das Lexikon sollte auch ein Buch für jedermann sein und kein dreibändiger Schinken, den keiner liest.

Die neue Auflage wird nun aber trotzdem umfangreicher. Etwa 100 zusätzliche Seiten – immerhin ein Viertel mehr als in der alten Ausgabe – sind geplant. „Ein Mangel im alten Buch ist, dass viele Radebeuler Vereine nicht vorkommen“, sagt Karnatz. Das soll sich ändern. Zwei Leute aus der Autorengruppe nehmen deshalb Kontakt zu den Vereinen auf. „Am besten ist es, wenn die Vereine selbst einen kurzen Text über sich schreiben“, so die Projektleiterin.

In der neuen Ausgabe sollen außerdem besondere historische Begriffe erläutert werden. Zum Beispiel erfahren die Leser, was es mit der Katzensteuer in Niederlößnitz auf sich hatte. Auch die Personenliste wird länger. In das historische Handbuch werden aber nur Verstorbene auf genommen. Einen Fokus will das Archiv auf die Gemeindevorstände, die Vorgänger der Bürgermeister, legen. „Je weiter wir in den Jahreszahlen zurück gehen, desto schwieriger ist es Informationen über die Personen zu finden“, sagt Karnatz.

Zum Glück bekommen die Archivmitarbeiter dabei Hilfe. Zwar musste sich die Chefarchivarin erst einmal auf die Suche nach Autoren machen. Dann aber war sie überrascht, wie groß das Interesse in der Stadt war. 18 Leute gehören jetzt zum Autorenteam. Unter ihnen ist auch wieder Frank Andert vom Weinbaummuseum in der Hoflößnitz, der auch schon für die ersten beiden Ausgaben geschrieben hatte. Im November haben sie sich alle das erste Mal getroffen. Dann wurde eine lange Excel-Tabelle erstellt mit allen Namen, die im Buch auftauchen sollen. Die Autoren konnten sich einschreiben, für welche Persönlichkeit sie die Recherchen übernehmen.

Wie viele der Bücher diesmal gedruckt werden, steht noch nicht fest. „Tausend wären auf jeden Fall zu wenig“, sagt Karnatz. Denn nicht nur die Einheimischen, sondern auch viele ehemalige Radebeuler haben sich das Buch beim letzten Mal gekauft. Beim Preis von 25 Euro wird es aber nicht bleiben. Denn damit könnten die Kosten nicht gedeckt werden. „Wir haben den Anspruch ein hochwertiges Buch mit festem Einband, gutem Papier und Lesebändchen zu machen“, so die Archivarin.

