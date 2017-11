Verkaufspläne in Seifersdorf Zwei Interessenten wollen ein Gartengrundstück pachten oder kaufen. Dafür braucht die Stadt ein Gutachten.

Ein Grundstück in Seifersdorf ist begehrt. Doch wie viel ist es wert? © dpa

Die Stadt will ein Grundstück in Seifersdorf gerne verkaufen, muss aber erst prüfen lassen, wie viel das wert ist. Es geht um eine unbebaute Fläche im Oberdorf von Seifersdorf. Sie ist 473 Quadratmeter groß, liegt in einer Gartenanlage „Am Reitplatz“. Bisher hat sie der Nachbar gepachtet und bewirtschaftet. Er will die Fläche gerne weiterhin nutzen und hat bei der Stadt beantragt, einen Erbbaupachtvertrag zu schließen. Zugleich liegt aber von einem anderen Interessenten ein Kaufvertrag vor.

Nun muss der Haupt- und Verwaltungsausschuss entscheiden, wer die Fläche bekommen soll. Zuvor muss er aber wissen, was das Gartengrundstück tatsächlich wert ist. Daher wird jetzt ein Gutachter beauftragt, das festzustellen. Das Gutachten kostet voraussichtlich um die 1 500 Euro.

Der Ortschaftsrat in Seifersdorf hat sich grundsätzlich dafür ausgesprochen, das Grundstück zu verkaufen. Dabei soll aber der jetzige Pächter ein Vorkaufsrecht bekommen. Da das Grundstück in einem Gebiet liegt, wo nur Wochenendhäuser und Gärten zulässig sind, kann hier kein richtiges Wohnhaus errichtet werden. Eine Laube oder ein Wochenendhaus wären aber vorstellbar. Wenn das Gutachten vorliegt, wie viel das Grundstück wert ist, soll der Hauptausschuss des Stadtrats entscheiden, ob die Stadt die Fläche verkaufen oder verpachten soll.

zur Startseite