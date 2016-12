Verkaufsoffener Sonntag im Weißeritzpark Wer seine Weihnachtsgeschenke noch nicht zusammen hat, für den gibt es am kommenden Wochenende gleich an zwei Tagen Gelegenheit dies nachzuholen.

Freital. Gute Nachricht für alle Kurzentschlossene. Die Geschäfte im Weißeritzpark haben auch am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Möglich wird das wegen eines Stadtratsbeschlusses vom Frühjahr. Damals war der 4. Advent neben dem 2. Advent als verkaufsoffener Sonntag festgelegt worden.

Laut Ladenöffnungsgesetz darf eine Gemeinde bis zu vier Sonntage bestimmen, an denen das sonntägliche Öffnungsverbot ausgesetzt wird. Voraussetzung ist allerdings, dass es an diesem Tag einen besonderen Anlass gibt. Das ist dem Stollenfest in Hainsberg am 18. Dezember aus Sicht der Stadtverwaltung und der Stadträte gegeben. Beim Stollenfest im Weißeritzpark steht von 13.30 bis 14.30 Uhr die Thomas Stelzer Gospel Crew auf der Bühne. Danach gibt es ein Weihnachtsprogramm bis 15.30 Uhr. (SZ/win)

