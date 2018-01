Verkaufsoffene Sonntage stehen fest Die Stadt Bischofswerda hat fünf Termine aus den Vorschlägen der Händler ausgewählt. Der erste Verkaufstag ist bereits im Februar.

Einkaufen auch am Sonntag. In Bischofswerda ist dies fünfmal in diesem Jahr möglich. © Uwe Soeder

Bischofswerda. Die Händler können planen. Der Stadtrat von Bischofswerda hat in seiner Sitzung vor Weihnachten die verkaufsoffenen Sonntage für 2018 festgelegt. Demnach dürfen die Händler zum Herbstmarkt am 9. September, zum Weihnachtsmarkt am 9. Dezember und allgemein zum Advent am 23. Dezember öffnen. Multi-Möbel darf außerdem zum Winterfest am 11. Februar und zum Frühlingsfest am 4. März öffnen. Der Termin im März wird dabei stadtweit gelten, damit auch die Händler rund um Adler Orange an dem Tag öffnen können.

Die Stadt entsprach damit im Wesentlichen den Wünschen der Händler. Der Termin am 16. 12., den Adler Orange für das Gewerbegebiet beantragt hatte, wurde allerdings nicht berücksichtigt. An dem Tag wird seit einiger Zeit schon fast traditionell ein kleiner Weihnachtsmarkt in dem Gebiet organisiert. „Es dürfen nur zwei verkaufsoffene Sonntage aufeinanderfolgen“, begründet die Leiterin des Haupt- und Personalamtes Nicole Pietsch die Entscheidung. Der Stadtrat stimmte der Vorlage mehrheitlich zu, bat aber um Rücksprache mit den Antragstellern. (SZ/pre)

