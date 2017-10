Verkauf von Teilen Air Berlins an Easyjet noch offen

© Symbolfoto: dpa

In den Verkaufsgesprächen bei Air Berlin könnten angesichts zäher Gespräche mit Easyjet wieder andere Interessenten ins Spiel kommen. Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann kündigte am Freitag an, über das Wochenende weiter zu verhandeln. Über den Verkauf von etwa 25 Flugzeugen verhandelt Air Berlin seit einem Monat mit Easyjet. Ob eine Einigung möglich ist, blieb am Freitag offen. Für den Gläubigerausschuss am Dienstag kündigte Winkelmann lediglich an, den Stand der Dinge zusammenzufassen und Entscheidungsvorlagen zu erstellen. Air Berlin könnte nun auch parallel Gespräche mit weiteren Bietern führen, etwa dem Ferienflieger Condor. Am Freitag endete die Bieterfrist für die Tochterunternehmen Air Berlin Technik und Leisure Cargo. Air Berlin nannte keine Bieter.

Unterdessen wurde bekannt, dass nach dem Ende des Flugbetriebs von Air Berlin am 27. Oktober Lufthansa-Tochter Eurowings einigen gestrandeten Passagieren günstigere Rückflugtickets anbieten will. Eurowings-Chef Thorsten Dirks sagte, gestrandete Air-Berlin-Kunden bekämen die Hälfte des neuen Flugpreises erstattet, wenn sie für die Heimreise ein Ersatzticket bei Eurowings buchten. Es gibt aber mehrere Voraussetzungen: Die Kunden müssen noch vor dem Insolvenzantrag am 15. August einen Hin- und Rückflug bei Air Berlin gebucht haben – und zwar ins Ausland. Der Rückflug, den Air Berlin nun storniert, muss zwischen dem 28. Oktober und 15. November liegen.

Indes durfte ein Air-Berlin-Flugzeug in der Nacht zum Freitag Island wegen eines Rechtsstreits nicht verlassen. Der Betreiber des isländischen Flughafens begründet das Abflugverbot für die Air-Berlin-Maschine nach Düsseldorf mit nicht bezahlten Flughafengebühren. (dpa)

