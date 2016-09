Verkauf von Kindersachen bringt 1 500 Euro für Kitas und Hort Die Fischbacher Einrichtung will das Geld aber nicht selbst nutzen, sondern an eine Familie geben, die Hilfe braucht.

Das Organisationsteam des Kindersachenbasars hat die Spenden in Höhe von 503 Euro an Hortleiterin Thessa Granzow (li) und Arnsdorfs Kita-Leiter Andreas Reupert übergeben. © privat

Es ist eine lange Tradition, dass der Erlös des zweimal jährlich stattfindenden Kindersachenbasars, zu zehn Prozent an die Kindertageseinrichtungen in Arnsdorf geht. Am vergangenen Wochenende sind somit immerhin 1 509,90 Euro zusammengekommen, sodass je ein Drittel in Höhe von 503,30 Euro an die Kita „Am Karswald“ in Arnsdorf, die Kita „Tausendfüßler“ in Fischbach und den Hort „Tannebergkids“ der Grundschule Arnsdorf gehen. Pläne, was die einzelnen Einrichtungen mit dem Geld anfangen wollen, gibt es bereits. So will sich die Kita Arnsdorf ein Bodentrampolin anschaffen, der Hort will das Geld in ein Aquarium stecken.

Und die Fischbacher Kita? Leiterin Kerstin Korch und ihr Team möchten mit dem Geld helfen. Einer Familie, die derzeit auf Spenden angewiesen ist: Die Familie Robert. Sie hat vor genau zwei Wochen bei einem Brand ihre Heulagerhalle, den kompletten Ziegenstall sowie landwirtschaftliche Geräte verloren. Der Familie selbst und allen Tieren ist zum Glück nichts passiert. Und die 500 Euro von der Kita Fischbach können die Roberts gut gebrauchen, um ihren Ziegenstall vor dem nahenden Winter wieder aufzubauen.

Somit nutzen die diesjährigen Einnahmen des Kindersachenbasars nicht nur den Kleinsten der Gemeinde etwas, sondern auch einer Familie, der ein Unglück widerfahren ist. Und noch etwas war neu am vergangenen Wochenende: Denn um dem Problem mit parkenden Autos in Zufahrten oder im Parkverbot entgegenzuwirken, haben sich die Organisatoren diesmal etwas Witziges einfallen lassen: „Eine unserer Mitarbeiterinnen hat sich als Huhn verkleidet, ist auf der Straße herumgelaufen und hat die Gäste gebeten, das Parkverbot zu beachten“, berichtet Ute Frey vom Organisationsteam. Mit Erfolg! Dann wird bestimmt auch das lustige Hühnchen beim nächsten Basar, der dann wie gewohnt im Frühjahr 2017 stattfindet, zum Einsatz kommen.

