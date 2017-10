Verkauf der Kö-Passage ist (fast) vom Tisch Der Eigentümer will die Görlitzer Einkaufsmeile nun wohl doch behalten, denn sie läuft besser als früher. Nur zwei Lücken bleiben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mit ihrem Mix aus Läden, Praxen und Büros sowie einem insgesamt breiten Sortiment zieht die Kö-Passage vor allem viele Königshufener an. © Pawel Sosnowski Mit ihrem Mix aus Läden, Praxen und Büros sowie einem insgesamt breiten Sortiment zieht die Kö-Passage vor allem viele Königshufener an.

Thomas Heid ist Centermanager der Kö-Passage in Königshufen. Er will deren Vermietungsstand weiter steigern.

Görlitz. Anfang Januar sah die Sache für Thomas Heid noch ganz klar aus. „Ich bin zuversichtlich, dass die Kö-Passage noch in diesem Jahr verkauft wird“, sagte der Centermanager damals. Seither sind neun Monate vergangen: „Den Interessenten von damals gibt es noch, aber das Thema ist auf beiden Seiten ruhiger geworden“, sagt Heid nun. Der jetzige Eigentümer des Gebäudes an der Lausitzer Straße in Königshufen, eine Grundbesitz GmbH mit Firmensitz in Deutschland, kümmere sich nicht mehr aktiv um den Verkauf. Die Anzeige im Internet ist gelöscht. Knapp drei Millionen Euro wollte die Firma für die Kö-Passage haben. „Das ist definitiv nicht zu viel“, ist Heid bis heute überzeugt.

Doch warum will der Eigentümer doch nicht mehr verkaufen? „Die Mieteinnahmen stimmen“, sagt der Centermanager. Und die Aussichten für die nächsten Jahre seien auch nicht negativ. Jedenfalls hat er derzeit keine Kündigungen von Mietern auf dem Tisch: „Ich weiß auch von keinem, der Probleme hat und über einen Auszug nachdenkt.“ Er selbst ist jede Woche einmal vor Ort, steht also im direkten Kontakt mit den Mietern. Und auch wenn er sich selbst gar nicht in den Mittelpunkt stellen will, so dürfte er doch einen entscheidenden Anteil daran haben, dass die Mieteinnahmen deutlich besser sind als im Jahr 2012 – dem Jahr, in dem die Firma Heid + Partner das Centermanagement übernommen hat. „Wir sind jetzt bei einem Vermietungsstand von 85 Prozent, gerechnet auf beide Etagen“, sagt Heid. Besonders deutlich ist der Anstieg im Obergeschoss: Von damals 46 auf heute fast 100 Prozent: „Oben steht derzeit nur eine 100-Quadratmeter-Bürofläche leer – und für die findet sich bestimmt schnell ein neuer Mieter.“

Schwieriger ist das Parterre, wo noch immer fünf von rund 30 Läden leer stehen. Diese Zahl ist seit Jahresbeginn konstant. Doch Heid sieht selbst die Konstanz positiv, denn für zwei der fünf Läden steht er in konkreten Verhandlungen mit Interessenten. Einen davon wird er in wenigen Wochen bekannt geben können, glaubt er: „Der wird im Frühling einziehen, da bin ich sehr optimistisch.“ Der andere Interessent warte noch auf eine Genehmigung. Das zieht sich schon seit Anfang des Jahres hin. Klappt beides, dann wären noch zwei 90-Quadratmeter-Läden leer sowie ein großes Geschäft von 195 Quadratmetern, das sich für eine Großküche oder einen Menüservice gut eignen würde. Für diese drei gibt es derzeit keine Verhandlungen.

Am liebsten würde der Centermanager die beiden alten Lücken schließen: Eine Drogerie und ein Getränkemarkt fehlen nach wie vor. Große Hoffnungen macht er sich inzwischen nicht mehr: „Bei Marktkauf werden gerade 27 Millionen Euro investiert, da können wir nicht mithalten.“ Entsprechend werde es schwieriger, die zwei Wunschmieter zu bekommen. Aber immerhin hat Heid noch keinen Mieter nach dort verloren. Und er freut sich über viele kleine Erfolge, die dieses Jahr zusammengekommen sind. So ist die Firma Scheinpflug innerhalb der Passage umgezogen, hat jetzt sehr hochwertige Podologie-Räume und eine schickere Innenausstattung. Zudem ist die Sternenbäck-Filiale seit 6. August auch sonntags geöffnet, und zwar von 7 bis 11 Uhr. „Solche Dinge werten die Kö-Passage auch auf“, sagt er.

Zudem wurden dieses Jahr Teile der Außenfassade gestrichen, im Winter sollen Fußböden in den Treppenhäusern modernisiert werden. Im Frühling muss dann erneut entlang einer feuchten Außenfassade aufgegraben und eine Drainage verlegt werden. Für Mieter und Kunden bringt das aber keine Einschränkungen. Und noch etwas freut Heid: „Wir hatten in den vergangenen Monaten keine Vandalismus-Schäden mehr.“ Es sei wichtig, Schmierereien immer sofort zu entfernen. Wenn keiner ihre nächtlichen „Werke“ sehe, werde das Gebäude für die Sprayer unattraktiv.

