Verkauf der Bergbrauerei abgesagt Der Bergkeller darf die Industrieruine nicht von der Stadt Großenhain erwerben. Es gab zuletzt konkrete Pläne.

Die freie Sicht vom Bahndamm aus offenbart plötzlich die Dimension der alten Bergbrauerei – eine gewaltige Industrieruine ist hier zu beräumen. © Klaus-Dieter Brühl

Es wäre die Überraschung für Großenhain geworden. Familie Seurig wollte die Zschieschener Bergbrauerei kaufen. Nach langem, sehr langem Überlegen und etlichen Runden im Familienrat, sei man zu der Entscheidung gekommen, so Sven Seurig. Das Zögern ist mehr als verständlich. Der Bergkeller ist bereits ein Millionen-Objekt – die Bergbrauerei mit weit über 6000 Quadratmetern nicht nur nochmals größer, sondern vor allem auch eine Industrieruine. „Dort ist wie bei all solchen Betrieben mit Altlasten in Größenordnung zu rechnen“, sagt Stadtbaudirektor Tilo Hönicke unumwunden. Chemikalien, Kraftstoffe, dazu die Ruine selbst und Müll.

Ohne ein entsprechendes Förderprogramm ist solch eine Industriebrache weder für einen Privaten noch eine Kommune zu stemmen. Die Förderung war noch nicht in Aussicht. Doch Seurigs hatten durchaus Vorstellungen. „Wir wollten ein kleines Hotel dorthin bauen“, so Sven Seurig. Doch beim Gespräch mit OB Sven Mißbach kam es schließlich zu keiner Einigung mehr. Der Rathauschef wollte nach den Worten von Sven Seurig lieber ein kleines Hotel in der Großenhainer Innenstadt. Den Standort an der Bahn hielt er für verfehlt und die Industrieruine insgesamt für einen Privatmann für eine zu große Hausnummer. Außerdem hätten Seurigs einfach zu lange gezögert. Weil die Bergkeller-Besitzer zunächst abgesagt hätten, habe sich die Stadt entschlossen, das Projekt selbst durchzuziehen, so Tilo Hönicke.

Nun haben Seurigs lediglich ein kleines 732 Quadratmeter großes Stück am Bergkeller dazugekauft, auf dem jetzt noch alte Garagen stehen. Seurigs brauchen eine rückwärtige Zufahrt zu ihren Parkplätzen, die sie so realisieren können. Und die Bergbrauerei Zschieschen? Die bleibt jetzt bei der Stadt Großenhain, denn die Stadt hatte sich in einem juristisch komplizierten Verfahren das bis dato herrenlose Grundstück gesichert, um den Verkauf an Seurigs – damals noch zu OB Müllers Zeiten angedacht – überhaupt abwickeln zu können.

Großenhain war damit etwas gelungen, worüber sich Juristen in Fachmagazinen deutschlandweit die Köpfe zerbrechen. Es geht um herrenlose Grundstücke. Klingt einfach, ist es aber nicht, erst recht nicht, wenn Erbengemeinschaften im Spiel sind. Genau das war bei der bekannten Großenhainer Immobilie der Fall. Zwar hatten die Erben im Dezember 2007 auf ihr Eigentumsrecht verzichtet. Aber damit war das Grundstück plötzlich herrenlos und automatisch in Obhut des Freistaates Sachsen. 2013 kaufte die Stadt für einen Euro dem Land das Aneignungsrecht ab. Die Erben wollten allerdings für die Löschungsbewilligung im Grundbuch 40 000 Euro. Auch 5900 Euro Gerichtskosten waren für die Stadt zu diesem Zeitpunkt schon aufgelaufen. Gelder, die sich die Stadt nun nicht von einem Investor zurückholen kann.

Doch die Stadt wollte mit der Aneignung verhindern, dass sich dort ungewollt Besetzer einnisten, was etlichen Kommunen schon passiert ist. Mit einem unberechtigten Nutzer muss sie sich nun allerdings doch auseinandersetzen. Der benachbarte Baubetrieb hat auf dem Brauerei-Gelände Material gelagert. „Wir werden uns mit ihm auseinandersetzen“, so Tilo Hönicke. Und was will die Stadt nun mit der Bergbrauerei machen? Zunächst die Ruine mitsamt den Altlasten beseitigen und dann „sehen wir mal“, so Hönicke.

