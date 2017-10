Verkäuferin verhindert Oma-Abzocke Unbekannte wollten Seniorin mit der altbekannten Gewinn-Betrugsmasche prellen. Doch eine aufmerksame Frau machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Bei Anruf Betrug: Dieses Mal hatten die Ganoven kein Glück dank einer aufmerksamen Verkäuferin. © Symbolfoto/dpa

Am Montagvormittag meldete sich eine Unbekannte per Telefon bei einer 75-jährigen Frau aus Niederau und stellte ihr einen Gewinn von rund 30.000 Euro sowie eines E-Bikes in Aussicht. Zuvor müsse die Seniorin jedoch iTunes-Karten im Wert von 900 Euro erwerben und die Daten telefonisch übermitteln.

Die Frau machte sich daraufhin auf den Weg nach Meißen, wo sie in einem Einkaufsmarkt an der Fabrikstraße die Karten kaufen wollte. Eine Marktmitarbeiterin bewahrte die ältere Dame jedoch vor finanziellem Schaden und verständigte die Polizei.

