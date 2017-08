Verkäuferin mit Herz Vor zehn Jahren eröffnete Ute Nemitz einen Bestellshop. Der Laden brummt nach wie vor. Trotz harter Konkurrenz.

Wer noch ein kleines Geschenk braucht, ist bei Ute Nemitz richtig. © Norbert Millauer

Dienstagmorgen kurz vor 9.30 Uhr. Der kleine Laden an der Breiten Straße nahe dem Dohnaischen Platz in Pirna hat schon geöffnet. Eine ältere Dame mit Rollator schaut herein. „Ich wünsche noch alles Gute zum Jubiläum“, sagt sie und gibt Ute Nemitz vertrauensvoll ihr Portemonnaie. Wegen des Rollators kann sie nicht über die Schwelle. Ute Nemitz kennt die Wünsche ihrer Kundin, geht zum Regal, greift zielsicher nach der handgemachten Seife und legt sie der Kundin vorsichtig in die Tasche. Dann nimmt sie das Geld aus der Börse und reicht sie der Kundin wieder zurück. Eine kurze Umarmung und der Hinweis, dass die Dame langsam machen soll, da es heute ja so heiß draußen sei. Schon rollert die ältere Pirnaerin weiter und winkt noch mal zurück. Bestimmt kommt sie nächste Woche wieder. Mit einem Lächeln schaut Ute Nemitz ihr hinterher.

Vor zehn Jahren hat die Pirnaerin einen Otto-Bestellshop auf der Breiten Straße eröffnet. Ihr Geschäft läuft gut. Und das in Zeiten, in denen die meisten Leute ihre Waren direkt im Internet bestellen. Was ist ihr Erfolgsrezept? „Viel Liebe“, lautet die spontane Antwort. Der persönliche Kontakt und Gespräche seien wichtig. „Das Internet fragt zum Beispiel nicht: Wie geht es ihnen?’, Was machen die Kinder? Hatten Sie einen schönen Urlaub? Die Kunden merken, dass ich es ehrlich meine, und das wird honoriert“, erklärt die 56-Jährige.

Ehrlichkeit ist für sie überhaupt ein wichtiges Stichwort, denn auf Wunsch berät sie ihre Kunden bei der Auswahl von Blusen, Hosen und Pullover im Katalog. Wer sich unsicher ist, kann die bestellte Ware auch gleich in ihrem Geschäft anprobieren. „Wenn ich merke, Farbe, Größe oder der Stil passt nicht, dann sage ich es auch, sodass wir die Ware gleich wieder zurückschicken können“, erläutert sie.

Mit dem Otto-Bestellshop hat alles angefangen. „Doch dann merkte ich, dass ich davon allein nicht leben kann“, sagt Ute Nemitz offen. Deshalb nahm sie nach kurzer Zeit verschiedene Dekorationsartikel und Geschenkware mit rein. Heute kann der Kunde unter anderem zwischen Kerzen, Gläsern, Accessoires, Postkarten und Bildern aussuchen.

Das schafft Synergie-Effekte. „Denn oft kommt es vor, dass jemand, der seine Bestellung abholt oder eine Retoure bringt, auch noch eine Kleinigkeit mitnimmt“, berichtet die Pirnaerin. Das Schönste für sie ist immer, wenn eine Kundin ihren Laden betritt und sagt, sie wolle sich heute mal wieder etwas Gutes tun. „Das ist dann wie eine Bestätigung für meine Arbeit.“ Wer jetzt denkt, nur ältere Damen gehören zu ihrem Kundenkreis, irrt. „Es kommen auch jüngere, allerdings tatsächlich zumeist Frauen und weniger Männer“, sagt Ute Nemitz, die einen guten Humor besitzt. Erst neulich habe ein junger Mann ihr Geschäft betreten und festgestellt, es sei ein schöner Mädchenladen. „Ich habe das als Kompliment aufgefasst“, sagt die Unternehmerin lächelnd.

Schon als Kind war es ihr Traum, sich später einmal selbstständig zu machen. Ute Nemitz wächst in Bielatal auf, wo ihr Vater als Arzt den Menschen hilft. Nach dem Abitur arbeitet sie mehrere Jahre bei der Post und absolviert währenddessen ein Fernstudium Betriebswirtschaftslehre.

Danach ist sie im Kaufland in Dresden tätig, zuletzt fünf Jahre im Kundenservice. „In dieser Zeit habe ich einmal mehr gemerkt, dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeite“, sagt Ute Nemitz, die heute in Copitz wohnt und drei erwachsene Kinder hat. Zurück zu dem kleinen Geschäft an der Breiten Straße. Natürlich bemerkt die Inhaberin auch, dass aufgrund der aktuellen Baustelle weniger Kunden als sonst kommen. Die Stadt lässt die Breite Straße im oberen Bereich sanieren, um die Schäden des Hochwassers von 2013 zu beseitigen. „Im nächsten Jahr ist dann unsere Seite dran. Aber jammern nutzt nichts, es muss schließlich gemacht werden“, erklärt die Geschäftsfrau, die im Gegensatz zu manch anderem Innestadt-Händler den Bau des großen Edeka-Einkaufszentrums auf dem Scheunenhof-Areal nicht fürchtet. „Dadurch kommen doch mehr Kunden. Es belebt die Altstadt“, meint Ute Nemitz zuversichtlich.

