Verkäufer und Polizei fassen flüchtenden Ladendieb Am Zittauer Markt wollte ein 35-jähriger Tscheche eine Jacke stehlen.

Zittau. Ein 35-jähriger Mann aus Tschechien versuchte am späten Freitag Nachmittag, in einem Sportgeschäft am Zittauer Markt eine Jacke im Wert von 349 Euro zu stehlen. Beim Verlassen des Ladens schlug der Sicherungsalarm an.

Der Dieb rannte sofort davon, konnte aber durch den Verkäufer und eine Polizeistreife, die sich zufälligerweise am Markt befand, nach kurzer Zeit gestellt werden. (szo)

