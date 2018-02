Verkäufer stellen Ladendieb

Symbolbild. © dpa

Neugersdorf. Ein versuchter Ladendiebstahl ist in Neugersdorf am Donnerstagmittag gescheitert. Nach Informationen eines Polizeisprechers hatten Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Spreequellstraße die Tat bemerkt und den mutmaßlichen Dieb gestellt. Er hatte Kosmetikartikel im Wert von 170 Euro eingesteckt. Die hinzugerufene Polizei konnte den 24-jährigen Tschechen übernehmen. Ein zweiter Täter konnte fliehen. (szo)

zur Startseite