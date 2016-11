Verkäufer schlägt Räuber mit Cuttermesser in die Flucht

© Symbolfoto: szo

In einem Geschäft an der Zwinglistraße witterten zwei Räuber am Samstagnachmittag große Beute. Allerdings hatten die Männer ihre Rechnung ohne den 46-jähirgen Verkäufer gemacht. Denn als dieser mit einem Messer bedroht wurde, zog er selbst ein Cuttermesser aus dem Verkaufstresen.

Lautstark lehnte der dann ebenfalls bewaffnete Verkäufer die Forderung nach Bargeld ab. Die beiden Räuber überkam offenbar die Angst. Sie flüchteten ohne Beute.

Wie die Polizei mitteilt, seien die schnell eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erfolglos geblieben. Bei den Tätern soll es sich mutmaßlich um Männer südländischen Aussehens handeln. (szo)

