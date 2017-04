Verkäufer mit Säge bedroht

25 Kettensägen gestohlen Klingenberg. Unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum Donnerstag 25 Kettensägen einer Firma aus Colmnitz. An der Oberen Hauptstraße drangen die Diebe in die Geschäfts- und Lagerräume der Firma ein. Die Einbrecher nahmen mindestens 25 neue Benzinkettensägen im Gesamtwert von etwa 10000 Euro mit. Vermutlich haben die Täter die Geräte in ein Fahrzeug verladen. Ein Teil der Verpackungen blieb auf einem benachbarten Grundstück zurück. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortumfeld beobachtet haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Dippoldiswalde oder unter der Rufnummer 0351 4832233 zu melden.

Radfahrerin verletzt Pirna. Eine Radfahrerin musste verkehrsbedingt stark bremsen und stürzte. Dabei wurde sie verletzt. Eine 52-jährige Radfahrerin befuhr am Donnerstagnachmittag die Stadtbrücke in Richtung Pirna-Copitz. Als die Frau nach rechts auf die Fährstraße abbiegen wollte, bemerkte sie aus Richtung Lohmen einen roten SUV, der verkehrswidrig links abbog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 52-Jährige stark ab und stürzte. Dabei verletzte sich die Radfahrerin. Der SUV-Fahrer fuhr davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem unbekannten SUV machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter Tel. 0351 4832233 oder das Polizeirevier Pirna entgegen.

Vermeintlicher Fahrraddieb im Gefängnis Heidenau. Einem 29-Jährigen misslang in Heidenau ein Fahrradklau. Daraufhin bedrohte er den Verkäufer mit einer Säge. Der Mann betrat am Donnerstagfrüh einen Heidenauer Einkaufsmarkt an der Hauptstraße. Das Geschäft wollte er mit einem neuen Fahrrad verlassen, ohne es zu bezahlen. Auf die Kassiererin, die ihn ansprach, reagierte der Mann nicht. Einem zweiten Verkäufer gelang es dann aber, dem 29-Jährigen das Fahrrad wieder zu entreißen. Der Täter flüchtete zunächst, kehrte jedoch später noch einmal an den Tatort zurück. Als er den Verkäufer mit einer Klappsäge bedrohte, nahmen zwischenzeitlich informierte Polizeibeamte den Mann vorläufig fest. Er befindet sich nun in der Dresdner Justizvollzugsanstalt.

Radfahrer mit 1,8 Promille unterwegs Pirna. Ein 53-Jähriger fuhr alkoholisiert auf seinem Fahrrad. Polizeibeamte kontrollierten am späten Donnerstagabend einen 53-jährigen Radfahrer, der auf dem Fußweg der Hauptstraße in Copitz unterwegs war. Nachdem die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, bestätigte ein entsprechender Test ihren Verdacht. Reichlich 1,8 Promille lautete der Atemalkoholwert. Der 53-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Drei Autos in Auffahrunfall verwickelt Bannewitz. Eine 55-jährige Daewoo-Fahrerin verursachte am Donnerstagmorgen einen Auffahrunfall. Ein Daewoo (Fahrerein 55), ein Seat Ibiza (Fahrerin 22) und ein VW Transporter (Fahrer 47) waren auf der August Bebel-Straße im Bannewitzer Ortsteil Welschhufe (B170) in Richtung Dresden unterwegs. Verkehrsbedingt mussten der VW und der Seat anhalten. Die Daewoo-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät, fuhr auf den Seat auf und schob diesen auf den VW. Dabei erlitt die 22-Jährige leichte Verletzungen. Der Sachschaden an der Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf rund 10000 Euro.