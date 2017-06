Verjüngungskur fürs Inselfest Mit Strand-Atmosphäre wollen die Organisatoren mehr junge Leute locken. Nicht die einzige Veränderung bei der 35. Auflage.

Mehrere DJs sind zum Inselfest in der Röderaue eingeladen. Vor allem am Freitag sollen die Künstler das junge Partyvolk zum Tanzen animieren. © Flickr/abstrkt.ch, CC BY 2.0 DE (https://www.flickr.com/photos/xa4/15459293007)

Das Frauenhain Inselfest will sich zum zweiten Mal binnen zwei Jahren neu erfinden. Vor allem für junge Leute soll die Veranstaltung am Wochenende vom 30. Juni bis 2. Juli wieder deutlich attraktiver werden. Der Freitag – eigentlich seit jeher der „Jugendtag“ des Festwochenendes – sei zuletzt immer weniger auf junge Leute abgestellt gewesen, hatte es Kritik gehagelt.

Dieses Jahr soll es anders werden: Eine Party in Strand-Atmosphäre soll am Freitag diejenigen auf die Insel locken, die jugendlich sind oder sich so fühlen. Beschallt werden die Gäste mit Elektro- und House-Klängen. Als Stargast steht der Leipziger Alexander Frank Marcapasos am Plattenteller, daneben legen weitere Szenekünstler auf, die zum Beispiel auch beim Festival im nahen Stroga vertreten sind.

Der Freitag trägt die Handschrift des Frauenhainer Jugendclubs. Der organisiert schon seit Längerem eigene Veranstaltungen in der Gemeinde. Auch beim Inselfest wollten sich die jungen Leute schon seit Längerem stärker engagieren. Als das alte Organisationsteam nach der eher missglückten Ausgabe des Vorjahres zurückzog, war der Weg frei.

Kerstin Herklotz, Hauptamtsleiterin der Röderaue und als Chefin der Gemeindetochter Visio auch oberste Inselfest-Organisatorin, ist froh über die Hilfe der jungen Leute. Schließlich wüssten die am besten, was unter ihresgleichen ankommt.

Ankommen soll das Inselfest in diesem Jahr wieder bei einem möglichst breiten Publikum, das vor allem in der Röderaue und den umliegenden Orten zu Hause ist. Natürlich freue man sich auch über jeden Gast aus Dresden, Leipzig oder Cottbus. Doch am Ende mache man ein Fest als Region für die Region, so Kerstin Herklotz. Das zeigt sich gleich an mehreren Punkten der diesjährigen Ausgabe. Mit Jugendclub, Feuerwehr und Ortschaftsrat ist das Organisationsteam fast komplett neu besetzt.

Außerdem liegt dass Festwochenende diesmal am Monatswechsel, wenn viele Menschen Geld frisches Geld aufs Konto bekommen. Statt wie bisher eine Woche davor. Die Verschiebung hätten sich viele schon lange gewünscht, sagt Kerstin Herklotz. „So haben mehr Leute die Chance, das Fest mitzumachen.“ Dazu tragen auch die Kartenpreise bei, die auf 9 Euro (Dreitagestickets) und 5 Euro (Tagesticket) im Vorjahresvergleich stark gesunken sind.

Dass das erneut umgemodelte Konzept anzukommen scheint, dafür spräche der erfreulich laufende Ticket-Vorverkauf. „Wir brauchen aber natürlich auch die Tagesgäste“, sagt Kerstin Herklotz. Allen Gästen soll auch im 35. Jahr des Inselfestes wieder Vielfalt geboten werden. Neben vielen Schaustellern gebe es auch wieder eine Imbissmeile. Sonnabend findet von 10 bis 16 Uhr das eintrittsfreie Kinderfest statt, ehe sich abends die Beachparty vom Freitag mit Musik aus den 80er und 90er Jahren fortsetzt. Für Livemusik sorgt dann die Abba-Revival-Band „A4u“, danach folgen Feuerwerk und Tanzparty. Sonntag klingt das Fest aus – mit Frühschoppen, Beatrice-Egli-Double und Partyband.

„Jetzt muss nur noch das Wetter stimmen“, sagt Kerstin Herklotz. Es könnte passen: Derzeit sehen die Experten etwas Regen voraus und milde Temperaturen. Nicht die allerschlechtesten Voraussetzungen, für die Neuerfindung der Freiluftveranstaltung auf der Frauenhainer Insel.

