Verhinderter Rekordeintrag Die Absage von Guinness World Records stößt in Weißwasser auf Unverständnis. Deshalb wollen die Organisatoren einen neuen Rekordversuch starten.

Überglücklich waren die Knirpse über ihre Medaillen. Dass Jungs und Mädels beim Welpenturnier gemeinsam Spaß hatten, war ausdrücklich so gewollt. © Joachim Rehle

Die Enttäuschung ist Frank Konietzky anzumerken. Für das weltweit größte Fußballturnier von Kindergartenmannschaften, welches am 16. Juni in Weißwasser stattfand, gibt es keinen Weltrekord. 40 Mannschaften hatten dafür gemeldet. Dass am Morgen des Turniers zwei Teams abgesagt hatten, ändere nach Auffassung von Frank Konietzky nichts daran. Und offenbar ist das auch nicht der Grund für die Ablehnung. Nachdem er ewig nichts von Guinness World Records gehört hatte, teilte man ihm nun mit, dass für die Anerkennung des Rekords Jungs und Mädels geteilt, also extra gezählt werden müssten. Ganz davon abgesehen, dass dieses Schreiben erst nach dem Turnier einging, lässt es in Frank Konietzky den Ärger aufsteigen. Auch ein bisschen Wut, wie er selber sagt. „Wer am weitesten sein Handy wirft oder am weitesten spucken kann, jeder Unsinn wird anerkannt. Nicht aber so etwas Schönes wie unser Welpenturnier“, erklärt er. Dabei hatte er sich vorab extra kundig gemacht, dass es zwar weltweit viele Fußballwettbewerbe gibt, aber keins ausschließlich mit Kindergartenteams.

Diese Einmaligkeit scheint den Verantwortlichen bei Guinness World Records in London entgangen zu sein. Dass nach Mädels und Jungs getrennt zu zählen sei, ist für Frank Konietzky nicht akzeptabel. Es sei den Organisatoren des Welpenturniers ja gerade darauf angekommen, dass alle Kinder gemeinsam Spaß an Bewegung haben. Über 700 hatten das. Mit einigem Abstand betrachtet, leuchten seine Augen auch jetzt noch bei dem Gedanken daran, mit wie viel Elan und Energie die Knirpse an dem Tag zur Sache gingen, an dem es gleich mehrfach wie aus Kübeln schüttete.

Bei der Absage wollen es Frank Konietzky und Hans-Jürgen Beil, Vorstandsmitglied des VfB Weißwasser 1909, nicht bewenden lassen. Leider könne man sich nur online über die Website an Guinness World Records wenden. Sie werden nochmals die Bestätigung des Anwalts, die Fotos sämtlicher Mannschaften und alle anderen Unterlagen einsenden.

Allerdings sei wohl nicht damit zu rechnen, dass der Rekordversuch rückwirkend doch noch anerkannt wird, so Frank Konietzky. Deshalb schaut man nach vorn: Fest steht, dass am 29. Juni 2018 das nächste Welpenturnier stattfindet. Und ebenso sicher ist, dass die Macher erneut einen Rekordversuch starten wollen.

