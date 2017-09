Verhinderter Friseurbesuch Sie wollten weder Waschen noch Föhnen und mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen

© Symbolfoto/André Braun

Unbekannte Täter versuchten gegen Mitternacht in ein Friseurgeschäft auf der Bahnhofstraße einzubrechen, was ihnen nicht gelang. Sie verursachten durch Hebeln einen Schaden von etwa 1.000 Euro an der Eingangstür, so die Polizei.

