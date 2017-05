Verhinderter Autodieb Die Spritzfahrt mit einem gestohlenen Cabrio fiel für einen Ganoven aus.

Ein zunächst unbekannter Täter zerschnitt am vergangenen Freitag gegen 22.45 Uhr am Riesaer Lutherplatz von einem Audi Cabrio das Verdeck -

offenbar in der Absicht, in das Fahrzeug einzudringen. Aufgrund des Umstandes, dass die Tat durch Zeugen beobachtet wurde, welche die Polizei verständigten, ließ der Täter aber von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Doch es half ihm nichts: Er wurde in unmittelbarer Tatortnähe gestellt und vorläufig festgenommen. Es handelt sich bei ihm um einen 23-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

