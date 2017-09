Verhinderter Apfelkönig auf der Verliererstraße? Das Amtsgericht Cottbus verkündet ein erstes Urteil zu dem Streitfall um den Gubener. Das 23. Appelfest findet wohl ohne ihn statt.

Marko Steidel präsentiert in Groß Drewitz eine Schale mit Äpfeln. In der brandenburgischen Kleinstadt Guben ist das Ehrenamt Apfelkönigin so beliebt, dass sogar vor Gericht um den Thron gestritten wird. © dpa

Marko Steidel kam wie Phönix aus der Asche und wollte der erste Apfelkönig von Guben werden. Daraus wurde bekanntlich nichts (Die SZ berichtete mehrfach). Antonia Lieske schnappte ihm im Jahr 2016 mit großer Stimmenmehrheit die Krone vor der Nase weg. Die Wahlniederlage hat der 42-jährige Berufströdler bis heute noch nicht überwunden.

Mit einer Klagewelle ohnegleichen hat der inzwischen auch bundesweit als „Möchtegernkönig“ oder „Possenkaiser“ der Neißestadt bekannt gewordene Mann aus dem Ortsteil Groß Drewitz die Außenstelle Guben des Amtsgericht Cottbus überzogen. „Ich will nur mein gutes Recht“, begründete Steidel seine vier eingereichten Klagen gegenüber der SZ. Im Kern dreht sich dabei alles um den in keiner Ausschreibung des Gubener Marketing- und Tourismusvereins (MuT) für die Bewerbung als Apfelkönigin festgeschriebenen Passus, dass die städtische Symbolfigur einen Führerschein besitzen muss.

„Weil die amtierende Apfelkönigin bis heute keine Fahrerlaubnis hat und das auch noch vor der Wahl im Vorjahr arglistig verschwieg, muss die Wahl vom Gericht für ungültig erklärt werden“, begründete der angeblich benachteiligte Apfelkönig seine Hauptklage. Antonia Lieske soll untersagt werden, weiter als Apfelkönigin aufzutreten, forderte Steidel. Für die ihm entgangene Krone hat er zudem den MuT auf Schadenersatz von 5 000 Euro verklagt. Wegen der Nichtzulassung zur diesjährigen Apfelkönigin-Wahl will Steidel außerdem von dem Gubener Verein eine Entschädigung von sage und schreibe 20 000 Euro haben. Eine einstweilige Verfügung lehnte das Gericht inzwischen kostenpflichtig ab.

Das Urteil fällt am Donnerstag

Genau zehn Minuten dauerte am 22. August die erste mündliche Verhandlung vor der Zivilabteilung der Cottbuser Amtsgerichts-Zweigstelle Guben. Außer einem großen Medienrummel gab es jedoch noch kein Urteil im Apfelkönig-Streit. Das will der zuständige Amtsrichter am Donnerstag, 7. September, verkünden. „Wenn dabei eine Klage- oder Teilabweisung verkündet werden sollte, kann der Kläger Berufung vor dem Landgericht Cottbus einlegen“, sagte Amtsgerichtsdirektor Michael Höhr der SZ. „Allerdings braucht er dann einen Rechtsanwalt, denn am Landgericht herrscht Anwaltszwang“, sagt Höhr. Inzwischen läuten auch bei Marko Steidel die Alarmglocken. „Ich werde zunächst das Urteil am Donnerstag abwarten“, sagte er dieser Zeitung. Erst danach will er weiter entscheiden. Das betrifft auch die Bezahlung des vom Landgericht Cottbus inzwischen geforderten Kostenvorschusses in Höhe von 1 035 Euro für seine Schadenersatzklage gegen den Marketing- und Tourismusverein in Höhe von 20 000 Euro. Während Marko Steidel zwischen dem Eiland Parkplatz in Bad Muskau und dem Cottbuser Viehmarkt munter weiter trödelt und das 23. Gubener Appelfest an diesem Wochenende ohne ihn als Apfelkönigsbewerber stattfindet, gerät er jetzt offensichtlich auf die große Verliererstraße. Am Ende könnte aus dem Möchtegern-Apfelkönig von Guben frei nach Don Quijote nur noch ein „Ritter der traurigen Gestalt“ werden, wenn er nicht noch rechtzeitig die Reißleine bei Gericht zieht.

