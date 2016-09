Verheißungsvoller Auftakt Trotz einer Niederlage haben die Döbelnerinnen ihr Potenzial mehr als nur angedeutet.

Präsentierte sich schon zu Beginn der Saison in prächtiger Verfassung: Jessica Gückel. © Jörg Schreiber

Mit dem Saisoneinstand in der Tischtennis-Sachsenliga konnten die Damen des Döbelner SV sehr zufrieden sein, selbst wenn sie am Ende ihres ersten Auftritts ein zählbares Ergebnis knapp verpassten. Mit 6:8 verlor der Neuling zu Hause gegen den TSV Falkenau, der in der zurückliegenden Saison immerhin auf dem dritten Rang gelandet war.

„Unsere Mannschaft wurde für ihre Leistung nicht belohnt. Ich denke, ein Unentschieden wäre vom Spielverlauf her gerecht gewesen“, meint der stellvertretende Abteilungsleiter Jörg Dathe. Und er hatte nicht ganz unrecht. Denn die Partie war bis zum letzten Ballwechsel nicht nur spannend, sondern über weite Strecken auch ausgeglichen. So endete keines der zwölf Einzel schon im dritten Satz. Fünfmal stand es am Ende 3:1 und gar siebenmal fiel die Entscheidung erst im fünften Durchgang. Entsprechend wurde auch die Geduld beider Mannschaften auf eine harte Probe gestellt. Denn erst nach fast dreieinhalb Stunden Spielzeit standen die Gäste als Sieger fest.

Allein die Hälfte aller Döbelner Punkte gingen auf das Konto von Jessica Gückel. Die 17-Jährige, die vor einer Woche schon bei der Rangliste eins überzeugen konnte, gewann alle drei Einzel. Zudem demonstrierte sie in dieser Partie ihre gewachsene Nervenstärke. Sie gewann nicht nur ihre drei Auftritte in fünf Sätzen, sondern zwei davon auch noch in der Verlängerung mit 19:17 beziehungsweise 12:10. Einzig im Doppel musste sich die Ranglistenspielerin gemeinsam mit Christiane Schneider gleich zu Beginn der Partie geschlagen geben.

Die Punkte vier bis sechs für Döbeln sicherten Anja Böhle und Christiane Schneider mit jeweils einem Erfolg im Einzel sowie die Paarung Anja Böhle/Evelin Dathe mit einem Sieg im Doppel. (DA/jsc)

