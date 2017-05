Verheerende Grippe-Saison ist vorbei 13 Tote im Landkreis Görlitz, Tausende Kranke: Warum die Influenza so schlimm wütete und welche Lehren Experten ziehen.

Auch für sie war es eine ungewöhnliche Saison: Bei Claudia Friedrichs und ihren Kollegen vom Medizinischen Labor Ostsachsen in Görlitz landeten unzählige Proben. Oft wurde hier auch die Influenza A nachgewiesen. © pawel sosnowski/80studio.net

Die letzten kurieren ihren wochenlangen Husten noch aus, manche schniefen angesichts des kalten Maiwetters schon wieder neu ins Taschentuch. Zumindest aber ist die große Grippewelle vorbei. Dazu kommen von offiziellen Stellen nun Zahlen, die zeigen, wie dramatisch die Grippesaison 2016/17 tatsächlich war.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz bestätigt offiziell 1 271 Grippefälle und leider auch die traurige Zahl von 13 Todesopfern offiziell. Doch Amtsarzt Christoph Ziesch sagt: „Das ist nur die Spitze des Eisberges, auch bei den Toten.“ Viele, die etwa an Lungenentzündung zu Hause oder in Pflegeheimen diesen Winter gestorben sind, können genauso Influenza gehabt haben, nur wurde es eben nicht nachgewiesen. Auch bei vielen anderen, so glaubt der Amtsarzt, ist kein Nachweis erfolgt. Nicht alle seien zum Arzt gegangen und nicht bei jedem, der doch ging, wurde eine Laboruntersuchung gemacht. „Da nur gesicherte Befunde im öffentlichen Gesundheitsdienst erfasst werden, können wir somit nur Tendenzen erkennen und verallgemeinernde Rückschlüsse ziehen. Es gibt mit Sicherheit eine hohe Dunkelziffer.“

Laut Sächsischem Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS) , das gestern seine Grippe-Bilanz veröffentlichte, hatte die Saison 2016/2017 die meisten Influenza-Fälle seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes im Jahr 2001. Mit sachsenweit 16 685 Erkrankungen war die Lage also noch schlimmer als bei der letzten Pandemie, die 2009/2010 mit 10 634 Erkrankten vermerkt wurde.

H3N2 ist der schlimme Typ der Influenza A, der vor allem zwischen Januar und März so vielen schwer zu schaffen machte und der bei vielen auch eine Lungenentzündung zur Folge hatte. Viele der Grippekranken – und auch fast alle Toten – waren Senioren.

Laut SMS waren 45- bis 64-Jährige die am häufigsten betroffene Bevölkerungsgruppe. Danach folgen die 25- bis 44-Jährigen und Senioren über 64 Jahre. Das ist recht ungewöhnlich. Denn wie das SMS mitteilt, lagen in anderen Jahren Kinder viel weiter vorne in der Bilanz. Sie sind also diesmal vergleichsweise glimpflich davongekommen. Aber eben nur in der Statistik. Gefühlt hat es Kinder in und um Görlitz genauso erwischt. Teilweise wurden sogar Schulklassen aufgeteilt, weil nur noch vier, fünf Kinder übrig waren, die die Grippe nicht erwischt hatte.

Auch der Görlitzer Kinderarzt Markus Rentsch hatte seine Praxis in Königshufen wochenlang voll. „Wir hatten sehr viele Grippefälle. Auffällig war, dass viele Kinder lange fieberten, manche bis zu zehn Tagen“, sagt er. Etliche hat Markus Rentsch ins Krankenhaus einweisen müssen. Generell kann er aber trotzdem bestätigen, was das SMS festgestellt hat: Dass Kinder Grippeviren vermutlich besser verkraften können als ältere Menschen.

Als „eher mäßig“, schätzt Rentsch das Impfverhalten in seiner Praxis ein. Zwar weist auch er auf die umstrittene Wirksamkeit der Impfstoffe hin, die sehr unterschiedlich sei, da die Produktion für den Impfstoff des nächsten Winters schon im Frühjahr beginnt und die Viren jedes Jahr anders sind. Trotzdem mahnt er: „Geringer Schutz ist besser als kein Schutz. Und das eher früher als später.“ Dazu sei bei Kindern zwischen zwei und sechs Jahren noch nicht einmal ein Piks nötig, für sie gibt es nasale Impfstoffe, die wie Nasenspray sind und die auch kaum Nebenwirkungen hätten. Impfen sieht nach wie vor auch das Gesundheitsamt als wichtigsten Schutz an und bietet mit seiner Impfsprechstunde selbst die Möglichkeit an, sich den Piks in den Arm zu holen. 472 Einwohner des Landkreises haben das diesmal genutzt. Wie es der Rest der Görlitzer und Kreis-Bewohner gehalten hat, kann das Gesundheitsamt nicht beurteilen, da es keine Meldepflicht von Impfungen und eben auch keine Impfpflicht gibt. Amtsarzt Ziesch bestätigt, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs nur bei 40 bis 60 Prozent liegt. Allerdings habe es sich auch diesmal wieder als ratsam herausgestellt, sich trotzdem so zu schützen. „Selbst bei eingeschränkter Wirksamkeit kann die Impfung Krankheitsverläufe abmildern und Komplikationen vermeiden“, so Dr. Ziesch. Er hält zudem auch die altbekannten Tipps immer wieder für erwähnenswert: In die Ellenbeuge husten und niesen – und nicht in die Hand, weil sich Erreger sonst noch schneller verbreiten. Außerdem Hände waschen, und das lieber einmal mehr und Händeschütteln, Umarmungen und sonstige Begrüßungsrituale stark einschränken.

Die Grippesaison 16/17

Im Landkreis Görlitz

1059 der gemeldeten Patienten waren nicht Grippe geimpft.

212 waren geimpft.

13 Patienten starben offiziell an Influenza A.

12 von ihnen befanden sich zur stationären Behandlung in Krankenhäusern.

79 Jahre betrug das Durchschnittsalter der Verstorbenen.

In Sachsen

73 Menschen starben sachsenweit an der Influenza.

33 bis 100 Jahre alt waren die Verstorbenen, 86 Jahre betrug der Altersschnitt.

45- bis 64- Jährige waren die am häufigsten von Grippe betroffene Altersgruppe (26 Prozent).

