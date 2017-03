Aus dem Gerichtssaal „Verharmlost und verniedlicht“ Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und zahlreicher Fälle von Kinderpornografie muss ein 48-jähriger Dresdner drei Jahre ins Gefängnis.

© Symbolfoto: dpa

Therapie? Naja. Geständnis? Nur was nicht zu leugnen ist. Nach zwei Wochen endete am Mittwochnachmittag am Amtsgericht Dresden der Prozess gegen einen Angeklagten, der immer wieder wegen sexueller Grenzüberschreitungen gegenüber Kindern verurteilt worden war. Der 48-jährige Dresdner wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt, in der zwei frühere Strafen einbezogen wurden.

Richter Markus Vogel, der Vorsitzende des Schöffengerichts, war sichtlich erregt, als er das Urteil begründete. „Sie verharmlosen und verniedlichen, daher müssen wir ein Zeichen setzen“, sagte er. So habe es der Angeklagte trotz seiner zahlreichen früheren Verurteilungen nicht vermieden, dass es zu weiteren Taten kommt. Roland P. habe sich bewusst 2012 wieder in den FKK-Bereich an der Kiesgrube Leuben begeben und Kontakt zu den damals zehn- und elfjährigen Mädchen gesucht. Er habe auch nicht seinen Computer „aus dem Fenster geworfen“, wie Vogel es nannte, sondern sich wieder Kinderpornografie besorgt. Und er hatte auch zahlreiche Fotos, Vogel: „ekelhafte Aufnahmen“ selbst gefertigt.

Über solche Fotos kam die Polizei einem Missbrauchsfall auf die Spur, der sich zwei Jahre zuvor ereignet hatte – aber heute, immerhin viereinhalb Jahre nach der Tat, nicht mehr so nachweisen lässt, um den Angeklagten dafür zu verurteilen. Das etwas zurückgebliebene Mädchen sei nicht in der Lage, das, was ihm geschehen ist, darzustellen. Es mangele an der „Aussagekonstanz“, sagte Vogel.

Unter der Luftmatratze

Ein zweites Opfer habe die sexuellen Übergriffe vom Sommer 2012 an der Kiesgrube – geschützt unter einer Luftmatratze – so gut geschildert, dass das Gericht keine Zweifel mehr hatte. Dieses Mädchen sei jedoch danach zusammengebrochen. Das zeige, wie sehr diese Taten auch nach so vielen Jahren die Geschädigten noch aufwühlen. Der Angeklagte hätte den Kindern diese Belastungen ersparen können – das Gericht wertete das strafschärfend.

Das Gericht kritisierte, dass das Aufnehmen der anzüglichen Fotos der Dresdner Mädchen durch den Angeklagten von der Staatsanwaltschaft nicht als sexueller Missbrauch von Kindern angeklagt worden war. „Genau das ist es nämlich: sexueller Missbrauch“, sagte Vogel. Darüber hinaus fand die Polizei im September 2015 auch zahlreiche kinderpornografische Dateien auf dem Computer des arbeitslosen Lagerarbeiters – auch Aufnahmen von Kleinkindern und sogar Babys.

Die Staatsanwaltschaft hatte knapp vier Jahre Haft für den Angeklagten gefordert, einschließlich der drei Fälle, für die P. nun mangels eines ausreichenden Nachweises freigesprochen wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

