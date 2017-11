Verhandlungstermin im Fundhund-Fall Das Bundesverwaltungsgericht befasst sich am 26. April 2018 mit dem Streit zwischen Olbersdorf und dem Landkreis.

Symbolfoto: Beim Streit geht es auch um die Kosten für die Unterbringung im Tierheim. © dpa

Olbersdorf. Im Rechtsstreit der Gemeinde Olbersdorf gegen den Landkreis Görlitz um die Kosten für einen Fundhund gibt es am 26. April 2018 einen mündlichen Verhandlungstermin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Darüber hat der Rechtsanwalt informiert, der Olbersdorf in dieser Angelegenheit vertritt. Der Anwalt hatte im Auftrag der Gemeinde zuvor Revision gegen ein Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts in dieser Sache eingelegt.

Bei dem Verwaltungsstreit geht es um einen großen Hund, der im April 2011 auf Olbersdorfer Gemeindegebiet gefunden wurde. Für Transport und Unterbringung im Tierheim wurden damals 384 Euro fällig. Während der Landkreis das Tier als Fundhund ansieht, für den die Gemeinde bezahlen müsste, argumentiert Olbersdorf, der Hund sei ohne Marke, verwildert und zerzaust und somit herrenlos gewesen. In diesem Fall müsste der Landkreis für die Kosten aufkommen. Das Oberverwaltungsgericht hatte die Berufung gegen ein früheres Urteil, das Olbersdorf in der Pflicht sah, zurückgewiesen, eine Revision am Bundesverwaltungsgericht aber zugelassen. Die Gemeinde Olbersdorf strebt eine grundsätzliche Klärung dieser Frage an. (szo)

