Verhandlung nach Pinkel-Attacke Ein junger Mann fährt mit dem Cabriolet seiner Mutter zu einer Party. Dort sollen Mitschüler das Auto verunreinigt haben. Um die Reinigungskosten wird nun vor dem Bautzener Amtsgericht gestritten.

Wegen einer ungewöhnlichen Form von Sachbeschädigung wird diesen Donnerstag vor dem Bautzener Amtsgericht verhandelt. Eine Ärztin fordert Schadensersatz von einem Mitschüler ihres Sohnes. Gemeinsam mit drei weiteren Jugendlichen soll der Beklagte das Auto der Frau, ein Audi A 3 Cabriolet, „überpinkelt“ haben. Ereignet haben soll sich das Ganze bei einer Party im März in Zschillichau. Dorthin war der Sohn der Klägerin mit deren Auto gefahren. Im Laufe des Abends soll es zu der Attacke gekommen sein. Die Reinigungskosten für das Auto in Höhe von 120 Euro fordert die Frau nun zurück. Der Beklagte bestreitet, an der Aktion beteiligt gewesen zu sein. Mehrere Zeugen wurden geladen, um Licht ins Dunkel zu bringen. (SZ)

Amtsgericht Bautzen, öffentliche Verhandlung am Donnerstag, 13.30 Uhr, Saal 16.

