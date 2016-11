Verhängnisvolles Handyspiel Der Prozess um das Zugunglück von Bad Aibling beginnt. Vor Gericht steht der Fahrdienstleiter. Mitleid darf er nicht erwarten.

Am 9. Februar krachten zwei Nahverkehrszüge im bayrischen Bad Aibling frontal ineinander und schlitzten sich dabei regelrecht auf. © dpa

Dieses Gericht hat Erfahrung mit Prozessen um große Unglücke. Am Landgericht Traunstein wurde schon über die Schuldfrage beim verheerenden Einsturz der Eislaufhalle in Bad Reichenhall mit 15 Toten im Jahr 2006 verhandelt. Im Februar verurteilte dasselbe Gericht einen Mann zu drei Jahren Haft, der für den Tod von sechs Urlaubern verantwortlich ist. Sie starben bei einem Inferno auf seinem Bauernhof. Nun befasst sich in der oberbayerischen Stadt erneut eine Große Strafkammer mit einem Unfall katastrophalen Ausmaßes – dem Zugunglück von Bad Aibling.

Ab Donnerstag muss sich ein Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Dem 40-Jährigen wird vorgeworfen, den Frontalzusammenstoß zweier Nahverkehrszüge am 9. Februar in Bad Aibling verschuldet zu haben. Bei dem Bahnunglück – einem der schwersten der deutschen Nachkriegszeit – starben zwölf Menschen. Fast 90 Insassen wurden teils lebensgefährlich verletzt.

Der Bahn-Mitarbeiter spielte bis kurz vor dem Zusammenstoß das Fantasy-Rollenspiel „Dungeon Hunter 5“ auf seinem Smartphone, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Dabei hätte er sein privates Handy im Dienst gar nicht benutzen dürfen. Vom Spielen abgelenkt, schickte er den Ermittlungen zufolge beide Züge zwischen den Bahnhöfen Kolbermoor und Bad Aibling gleichzeitig auf die eingleisige Strecke. Technische Vorrichtungen, die so etwas eigentlich verhindern, setzte er durch ein Sondersignal außer Kraft. Als er den verhängnisvollen Irrtum bemerkte, beging er laut Anklage einen weiteren Fehler: Er wollte die Lokführer noch warnen, erwischte aber den falschen Knopf, sodass der Alarm nicht in den Zügen ankam.

Mehr als 20 Angehörige von Todesopfern und Schwerverletzte nehmen als Nebenkläger am Prozess teil. Es werden zahlreiche Zeugen aussagen, vor allem Polizisten und Bahnmitarbeiter. Zudem hat der Vorsitzende Richter mehrere Sachverständige geladen, die etwa zur Handynutzung des Angeklagten oder zu den Signalanlagen auf der Unglücksstrecke und dem Stellwerk in Bad Aibling befragt werden sollen. Viele bahntechnische Details dürften dabei bis ins Kleinste erörtert werden.

Psychologen betreuten Angeklagten

Rückblende: Faschingsdienstag, 9. Februar. Auf der Bahnstrecke zwischen Holzkirchen und Rosenheim ist nicht viel los. Es sind Ferien, daher sitzen keine Schüler im Zug, etliche Berufspendler haben frei. 6.47 Uhr krachen die beiden Züge namens Meridian ineinander. Ein Triebwagen wird aus dem Gleis geworfen, der eine Zug schlitzt die Front des anderen regelrecht auf. Den an der schwer zugänglichen Unfallstelle eintreffenden Rettungskräften bietet sich ein schreckliches Bild. Feuerwehrleute müssen Tote und Verletzte aus total deformierten Waggons holen. Es dauert den halben Tag, bis das letzte Opfer geborgen ist.

Schnell wird klar, dass das verheerende Unglück auf menschliches Versagen zurückgeht. Ein technischer Defekt scheidet aus. Der Fahrdienstleiter im Stellwerk von Bad Aibling gerät bereits am Unglückstag ins Visier der Ermittler, bleibt aber zunächst auf freiem Fuß. Psychologen kümmern sich um ihn. Zwei Monate später wird bekannt: Beim Auslesen der Daten auf dem beschlagnahmten Smartphone des Fahrdienstleiters stellten die Ermittler fest, dass der Mann bis kurz vor dem Unfall auf seinem Handy spielte. Der Ermittlungsrichter schickt ihn in Untersuchungshaft. Gut fünf Monate nach dem Unglück erhebt die Staatsanwaltschaft Traunstein Anklage. Die Höchststrafe bei fahrlässiger Tötung beträgt fünf Jahre. (dpa)

