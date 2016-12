Vergnügungssteuer füllt die Kasse Betreiber von Spielautomaten müssen zukünftig in Pulsnitz Abgaben leisten.

Mehr Geld für das Stadtsäckel. © dpa

Die Gewinnchancen für Automatenspieler könnten bald sinken, denn die Stadt Pulsnitz wird in Zukunft mitverdienen. Aufgrund einer Vergnügenssteuersatzung, welche der Stadtrat auf seiner letzten Sitzung einstimmig beschloss, müssen Betreiber von Glücksspielautomaten in der Pfefferkuchenstadt ab dem 1. Januar 2017 Abgaben leisten. „Es ist mit dem Landratsamt abgestimmt, die Satzung ist so gebräuchlich, in der Umgebung von Pulsnitz haben viele Gemeinden eine ähnliche“, sagte Bürgermeisterin Barbara Lüke. Das Papier habe übrigens schon Jahre in einer Schublade im Rathaus gelegen, bevor es nun überarbeitet und beschlossen wurde. Auf die Frage, was bei der Steuer herauskomme, konnte die Bürgermeisterin keine Antwort geben, das müsse sich zeigen. Aber die Einnahmen würden jedenfalls über den Verwaltungskosten liegen, die niedrig seien. Geschätzt könnten es 5000 Euro bis hin zu einem niedrigen fünfstelligen Betrag sein.

Steuer kann sich lohnen

Der Blick zum Nachbarort Großröhrsdorf, wo es schon eine solche Steuer gibt, zeigt, dass es sich durchaus lohnen kann. 2015 nahm die Stadt 27.600 Euro ein, dieses Jahr 25.300 Euro und dass bei niedrigeren Steuersätzen. Betroffen sind alle Pulsnitzer Lokale, die Spielautomaten haben, wie etwa das am Markt oder die Tunnelschänke. Zahlen müssen nicht die Wirte, sondern die Betreiber der Automaten. Nur wenn die ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen, können die Betreiber der Gaststätten herangezogen werden.

Je nach Art der Automaten werden verschiedene Steuern erhoben. Bei Geräten, die Gewinne ausschütten, fordert die Stadt 15 Prozent vom Einspielergebnis. Automaten ohne Gewinne werden pauschal besteuert, je nach Aufstellungsort mit 80 bis 100 Euro monatlich. Sind es Spiele, die Gewalt gegen Menschen oder Tiere, Verherrlichung oder Verharmlosung von Krieg, Pornografie oder sonstige Entwürdigung vom Menschen zum Inhalt haben, steigt der Steuersatz bei Gewinnspielen auf 20 Prozent, bei Spielen ohne Gewinn verdoppelt sich die Pauschalsteuer. (fs)

