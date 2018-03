Vergnüglicher Frauentags-Nachtrag

Am Montag öffnet in Neugersdorf das Erzählcafé. © Matthias Weber

Neugersdorf. Das Erzählcafé für Senioren und Unruheständler öffnet am Montag wieder seine Türen. Dieses Mal gibt es einen vergnüglichen nachträglichen Frauentag mit Hannes Thomas. Vor allem Mundartfreunde kommen auf ihre Kosten, wenn es heißt: „Ohne Weib is keene Freede ganz“. Ein humorvoller Nachmittag mit Lachmuskeltraining ist garantiert. Das Erzählcafé findet von 14 bis 16 Uhr in Kultur- und Bildungszentrum im ehemaligen Lautex-Gebäude statt.

