Vergnügen wird teurer Die Stadt Großröhrsdorf hebt die Steuer an. Aber nicht so hoch, wie geplant.

Großröhrsdorf. Wenn am Spielautomaten ein Geldgewinn klimpert, ist das Glückssache. Einen Gewinner gibt es freilich immer. Geld fließt ja zugleich in die Kassen der Betreiber. Und letztlich partizipiert auch die jeweilige Kommune davon.

Die Stadt Großröhrsdorf beschäftigte sich jetzt eingehend mit der sogenannten Vergnügungssteuer und richtet sie neu aus. Zum einen, um nach der Fusion mit Bretnig-Hauswalde einheitliche Regeln im oberen Rödertal zu schaffen. Zum anderen, um das Regelwerk heutigen Bedingungen anzupassen. Das heißt: Der Fokus liegt jetzt eher auf den Spielautomaten, da ein Kernthema quasi weggefallen ist. Das waren die Tanzveranstaltungen. Die gebe es im Grunde nicht mehr. Der Grüne Baum hat schon lange geschlossen. Wenn jetzt noch etwas in der Richtung stattfinde, dann seien es meist Vereins-Veranstaltungen und damit ohnehin befreit von der Abgabe.

So lässt sich jetzt eher von einer Automatensteuer sprechen. Die Geräte gibt es derzeit stadtweit in sieben Einrichtungen, Gaststätten zum Beispiel. Allerdings ist diese Steuer offenbar gerade für diese Glücksspielanbieter mit Automaten bundesweit immer noch rechtlich umstritten, schätzt die Stadt ein. So müsse sich die Kommune auch derzeit wieder in einem Klageverfahren mit dem Thema auseinandersetzen. Vor dem Beschluss holte sich die Stadt deshalb juristischen Rat ein. Bürgermeisterin Kerstin Ternes: „Wir haben die neue Vergnügungssteuersatzung juristisch prüfen lassen und sehen eventuellen Klagen relativ gelassen entgegen.“

Außerdem habe man sich an Steuersätzen umliegender Städte orientiert. Die liegt derzeit zwischen zehn und 15 Prozent des steuerpflichtigen Gewinns. Dresden verlangt zwölf Prozent, in Pulsnitz und Kamenz sind es 15 Prozent. In Großröhrsdorf lag der Steuersatz bisher mit sechs Prozent deutlich darunter. Die Verwaltung schlug deshalb einen Steuersatz von 14 Prozent vor. Ganz so hoch fiel der Beschluss dann doch nicht aus.

Mit Augenmaß

Peer Tomschke (CDU) regte an, etwas moderater heranzugehen, sich eher an Dresden zu orientieren. Nach Rücksprache mit Betreibern unterbreitete er den Vorschlag, um das Gewerbe nicht abzuwürgen. Oftmals seien es ja Gastronomen, die sich etwas hinzuverdienen und darauf angewiesen seien.

Natürlich könne man trefflich diskutieren, ob Glücksspiele eine sinnvolle Beschäftigung ist, so Bürgermeisterin Kerstin Ternes. Das zeigten wohl auch einige Gegenstimmen im Stadtrat. Die Steuer solle aber auch keine erdrosselnde Wirkung haben, räumt sie ebenfalls ein. Sie betont zugleich, die Einnahmen seien für die Stadt wichtig. Der Beschluss sei ein Kompromiss, mit dem alle Seiten leben können, schätzt die Bürgermeisterin ein. Glückspiel, habe irgendwo auch seine Berechtigung und jeder müsse es für sich entscheiden, ob er darin sein Glück sucht, sagt die Rathauschefin diplomatisch.

Letztlich hat so eine Abgabe, ähnlich wie bei Tabak, freilich auch eine steuernde Wirkung. Eine gewisse Unterhaltung gehöre aber zu einer Stadt, die wachse, sagt Peer Tomschke und ist dabei auf einer Wellenlänge mit Günter Hutschalik (Freie Wähler). Es liege ihm fern, die Spielsucht fördern zu wollen. Das Gewinnspiel gehöre aber durchaus mit zu Freizeitangeboten, die eine Stadt lebendig machen. Es gehöre in einem angemessenen Rahmen zur Bandbreite. Eben mit Augenmaß.

Letztlich bedeutet es, dass sich die Abgabe auf den Gewinn auf 12 Prozent verdoppelt. Für die Stadt bedeutet es immerhin eine Mehreinnahe von an die 7 000 Euro im Jahr. Zumindest, wenn es bei der derzeitigen Anzahl von Automaten bleibe und keiner wegfällt.

