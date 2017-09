Vergleich könnte Zittauer Theaterstreit beenden Das Oberlandesgericht schlägt einen Vergleich vor, der Architekt hat dem zugestimmt. Jetzt muss das Theater entscheiden.

Außenansicht des sanierten Zittauer Theaters. © Matthias Weber

Zittau. Seit Dezember 2012 streiten sich das Architekturbüro Just-Projekt GmbH und die Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau GmbH vor Gericht um das Architektenhonarar für die Gesamtplanung und Bauüberwachung der Modernisierung und des Umbaus am Zittauer Theater. Das Landgericht Görlitz urteilte am 30. März 2016, dass dem Architektenbüro noch 682 000 Euro zustünden, nebst Zinsen in Höhe von knapp 300 000 Euro. Das Theater mit dem Landkreis als Hauptgesellschafter im Hintergrund ging in Berufung. Diese Verhandlung läuft derzeit vor dem Oberlandesgericht (OLG) Dresden.

Nach dem erneuten Austausch der gegensätzlichen Positionen beider Streitparteien hat das Oberlandesgericht einen Vergleich vorgeschlagen: Das Theater zahlt an die Just-Projekt GmbH 550 000 Euro plus Zinsen, die seit 2011 angefallen sind. Damit könnte der Streit zu den Akten gelegt werden. Die Just-Projekt GmbH stimmte diesem Vergleichsvorschlag bereits zu. Geschäftsführer Harald Just sagt: „Mit diesem Vergleich bestätigt das Oberlandesgericht Dresden die Klageforderung – nach vier gerichtlichen Gutachten und Stellungnahmen, nach Befangenheitsanträgen sowie Beschwerden gegen das Landgericht Görlitz.“ Tatsächlich forderte die Just-Projekt GmbH mit Klageerhebung im Jahr 2013 fast genau 550 000 Euro noch offenes Architektenhonorar. Das Theater war 2009/2010 für insgesamt 8,3 Millionen Euro modernisiert und umgebaut worden. Die Just-Projekt GmbH bekam alle ihre Abschlagsrechnungen in einer Gesamthöhe von 1,32 Millionen Euro bezahlt, die Schlussrechnung, erstellt nach der endgültigen Abnahme im Oktober 2010, aber nicht. Just begründet die sehr hohen Architektenkosten von knapp über 1,8 Millionen Euro mit besonderen Schwierigkeiten. „Wir haben es hier mit keinem Bauvorhaben mit normalem Ablauf zu tun“, sagte Just im Dezember 2012. 2001 sei mit den Planungen begonnen worden. Es habe viele Erweiterungen und Nachträge zum Architektenvertrag gegeben. Teilweise seien erstellte Planungen in der Schublade gelandet. Der Bauablauf später sei durch finanzielle Engpässe gestört gewesen, was zu zusätzlichen Problemen und Mehrarbeit für die Architekten – zum Beispiel Aufteilung in kleinere Lose – geführt habe.

Das Landgericht beauftragte einen unabhängigen Gutachter, der dann feststellte, dass Just nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure viel mehr Geld hätte verlangen müssen, insgesamt 2,34 Millionen Euro. Just erhöhte umgehend die Klageforderung auf 1,02 Millionen Euro, wohl auch, um den Druck auf das Theater zu erhöhen. Die Rechtsvertreter des Theaters lehnten diese Kostenermittlung ab, hielten das Gutachten für falsch, und fuhren selbst einen bekannten Gutachter auf, der das Gericht davon überzeugen sollte, dass diese Beurteilung nicht richtig sei. Der Richter des Landgerichts folgte aber im Wesentlichen der klagenden Just-Projekt GmbH und deren Gutachter. Das Theater ging umgehend in Berufung.

Nach der Zustimmung des Architekturbüros müssen nun das Theater und seine Gesellschafter – der Landkreis Görlitz sowie die beiden Städte Görlitz und Zittau – entscheiden, ob sie den Vergleichsvorschlag ebenfalls annehmen. Bis zum 29. September hat das OLG Zeit für eine Antwort gegeben. Thomas Gampe, Finanzbeigeordneter des Landkreises sagt: „Ob wir diesem Vergleich zustimmen, entscheidet ein Ausschuss.“ Falls er abgelehnt wird, kündigte das Oberlandesgericht auch schon an, was passiert. Es wäre eine erneute aufwendige Sachverständigenbegutachtung erforderlich. Als Termin für eine Entscheidung in diesem Fall wurde der 26. Oktober 2017 anberaumt.

zur Startseite