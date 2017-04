Vergewaltigungsprozess geht in die Verlängerung

Blick auf den Albertplatz. © Christian Juppe

Eric H., der im Februar 2016 am Albertplatz eine junge Frau vergewaltigt haben soll, sitzt fast auf den Tag genau seit einem Jahr hinter Gittern. Und das wird vorläufig auch so bleiben. Denn der Prozess gegen den damals 21-Jährigen geht erneut in die Verlängerung. Das Gericht hat zwei neue Verhandlungstermine festgelegt, der vorerst letzte ist am 8. Mai.

Eigentlich waren am Donnerstag die Plädoyers geplant. Doch nachdem am Dienstag in nichtöffentlicher Sitzung eine Psychologin gehört wurde, die das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer betreut, kündigte die Verteidigerin des Angeklagten einen weiteren Beweisantrag an. Über diesen Antrag will das Gericht voraussichtlich am Donnerstag entscheiden.

Eric H. wird neben der Vergewaltigung eine Attacke gegen eine 18-Jährige zur Last gelegt, die dem jungen Mann aber entkommen ist. Außerdem soll er Kinder auf dem Alaunplatz sexuell belästigt haben. (SZ/csp)

