Vergewaltigungsopfer hatte „unheimliche Angst“ Kein Zeuge glaubte auf dem Albertplatz an eine Gewalttat. Das Missbrauchsopfer sagt die Wahrheit, ist aber eine Polizistin überzeugt.

Eric H. sitzt in Untersuchungshaft. Der groß gewachsene junge Mann soll im Februar 2016 auf dem Albertplatz eine 24-jährige Frau vergewaltigt haben. © René Meinig

An einem Sonnabend im Februar 2016, etwa zwischen 7 und 9 Uhr, soll Stephanie S. auf dem Albertplatz vergewaltigt worden sein. Mehrere Zeugen, darunter auch Frauen, haben gesehen, dass ein Paar in einem Gebüsch Geschlechtsverkehr hat. Dass es sich um eine Vergewaltigung handelt, erkannte keiner davon.

Es gibt auch keine Zeugen dafür, dass Stephanie S. danach auf dem Albertplatz gestürzt ist, als sie weinend von der Haltestelle mit den zwei Brunnen Richtung Bautzner Straße lief. Dabei hat sie bei ihrer Vernehmung durch die Polizei genau das erzählt. „Ich habe übelst geheult und bin zusammengebrochen“, berichtete Stephanie S. bei der Polizei, als sie durch Kriminalhauptkommissarin Katja P. vernommen wurde. Eric H. habe sie damals von hinten angegriffen und mit dem rechten Arm umklammert. Mit der linken Hand hielt er ihr den Mund zu. Dann verging sich der erfolgreiche Sportler an Stephanie S. auf einer Bank und in einem Gebüsch, steht in der Anklageschrift. Dabei soll er der 24-jährigen Dresdnerin mit dem Tod gedroht haben, sollte sie um Hilfe rufen.

Das Opfer hat der Polizistin später Griffspuren gezeigt. H. soll die Frau unter anderem an den Armen gepackt und Stephanie S. heftig gegen den Kehlkopf gedrückt haben. Die Dresdnerin klagte über Schmerzen im Unterleib, außerdem soll ihr der Angreifer die Hand so fest auf den Mund gepresst haben, dass sie zeitweise kaum Luft bekam.

Dass der hochgewachsene Sportler mit der 24-Jährigen Geschlechtsverkehr hatte, ist zweifelsfrei bewiesen. Das belegen DNA-Spuren, die die Polizei gefunden hat. Fraglich ist aber, ob der damals 21-Jährige die junge Frau vergewaltigt hat, oder ob sie einverstanden war mit den Intimitäten. Keiner der Zeugen, die gesehen haben, was in dem Gebüsch nahe der Georgenstraße passiert, hat die Polizei gerufen. Sie berichteten lediglich, nur die obere Person habe sich bewegt. Das war Eric H. Gegenwehr war nicht zu sehen.

Dennoch hält Kriminalkommissarin Katja P. für glaubhaft, was ihr die 24-Jährige berichtet hat. „Ich könnte mir vorstellen, dass das genau so stattgefunden hat“, sagte sie vor Gericht. Stephanie S. habe bei der Vernehmung „wie ein Häufchen Elend“ dagesessen. „Sie war knülle und fertig“, so die Polizisten. Und: „Sie hatte unheimliche Angst.“ Der Prozess wird fortgesetzt, das Urteil fällt voraussichtlich im März.

