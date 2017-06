Vergewaltiger steht vor Gericht Ein 56-Jähriger soll seine frühere Lebensgefährtin betäubt und mehrfach missbraucht haben. Jetzt droht dem Mann eine lange Haftstrafe.

Weil er seine damalige Lebensgefährtin vergewaltigt haben soll, muss sich ab Mittwoch ein 56-jähriger Bautzener vor der Großen Strafkammer des Landgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seiner früheren Lebensgefährtin am ersten Weihnachtsfeiertag des vergangenen Jahres ein hypnotisches Medikament in den Kaffee gegeben zu haben. Anschließend habe er die willenlose Frau mehrfach vergewaltigt. Die Wirkung des Medikaments ist dem Mann bestens bekannt gewesen, so der Vorwurf. Es sei ihm selbst verschrieben worden.

Gegenüber den Ermittlern hat sich der Beschuldigte bislang nicht geäußert. Mitte Januar war er festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Für den Prozess hat das Gericht mehrere Termine angesetzt. Mit dem Urteil ist nicht vor Ende Juli zu rechnen. (SZ/sko)

Gerichtsverhandlung, Mittwoch, 5. Juli, Beginn: 9 Uhr, Landgericht, Lessingstraße 7, Saal 222

