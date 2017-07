Vergewaltiger-Prozess fortgesetzt Ein 56-jähriger Bautzener soll eine Frau mit Medikamenten betäubt und gefügig für sexuelle Handlungen gemacht haben.

Am Landgericht in Bautzen wird derzeit gegen einen mutmaßlichen Vergewaltiger verhandelt. © Uwe Soeder

Noch immer kein Ende im Vergewaltigungsprozess gegen Gerald F. aus Bautzen. Am fünften Verhandlungstag vor der Großen Strafkammer des Landgerichts standen zwei medizinische Gutachten im Mittelpunkt: Rechtsmedizinerin Dr. Katja Schulz kommt in ihrem toxikologischen Gutachten zu dem Schluss, dass sich Monika N. am ersten Weihnachtsfeiertag 2016 in einer akuten lebensbedrohlichen Situation befunden haben und zeitweise auch bewusstlos gewesen sein muss.

Gerald F. soll ihr an diesem Nachmittag heimlich im Kaffee das starke Beruhigungsmittel Tavor verabreicht haben, um sie auf diese Weise für seine sexuellen Handlungen gefügig zu machen. Das Mittel wird zur Beruhigung und Muskelentspannung eingesetzt. Monika N. bekam es allerdings in einer derart hohen Überdosis, dass Bewusstlosigkeit und Muskellähmungen auch zum Erstickungs-Tod hätten führen können. Noch am Folgetag konnten die Rechtsmediziner den Wirkstoff im Blut des Opfers in einer Menge feststellen, die weit im toxikologischen Bereich lag. „Zum Zeitpunkt der Einnahme muss der Wert definitiv noch höher gewesen sein“, sagt Dr. Schulz. Sie geht davon aus, dass Monika N. weit über das Zehnfache der normalen Tagesdosierung des Medikaments verabreicht bekam.

Gerald F. soll sie in diesem wehr- und willenlosen Zustand über Stunden hinweg mehrfach vergewaltigt haben. Er hat dabei auch gefilmt und fotografiert, die Bilder liegen dem Gericht als Beweismittel vor.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat sich das Gericht anschließend mehrere Stunden mit dem psychiatrischen Gutachten des Angeklagten beschäftigt. Über den Inhalt und die Einschätzung der Gutachterin gibt es keine öffentlichen Informationen. Der Prozess wird am 14. August fortgesetzt. (SZ/ju)

