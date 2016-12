„Vergesst die Ortsteile nicht“ Liebstadt hat wenig Geld. Ein Stadtrat plädiert dafür, es endlich mal anders zu verteilen.

Liebstadt setzt auf Fördermittel. © picture alliance / blickwinkel/M

Mit 60 000 Euro im Jahr kann man als Stadt keine großen Sprünge machen. Deshalb versucht Liebstadt, das wenige Geld so weit es geht mit Fördermitteln zu veredeln. Nach dem Motto: Aus einem Euro mach zwei oder drei. Trotzdem bleibt es deshalb pro Jahr bei nur einem Vorhaben. Das ist nach Kindergarten und Schulfestsaal nun für die nächsten Jahre die Grundschule in Liebstadt. Am Mittwoch hat der Stadtrat wieder zwei Aufträge für die Schule vergeben. Mit Hilfe von Bund und Land soll die Turnhalle an der Schule energetische Fenster erhalten und das Schuldach repariert werden. Für 2019 soll entschieden werden, ob noch einmal Geld für die Sanitäranlagen beantragt wird.

So notwendig das ist, Egbert Grahl (CDU) platzte nun der Geduldsfaden. Er trage die Mehrheit der Vorhaben mit, doch: „Es wird Zeit, mal an die Ortsteile zu denken.“ Beispiel Großröhrsdorf: Die Bushäuschen seien von der Partnergemeinde, der Sport kümmere sich selbst und die Feuerwehr baut die Fenster ebenfalls selbst ein. Ohne diese Unterstützung sähe es im Ort noch dunkler aus. 2019 soll Großröhrsdorf ein neues Feuerwehrauto erhalten. Nun werde bereits über weitere Ausgaben für die Schule 2019 gesprochen.

Bürgermeister Hans-Peter Retzler (Linke) sagte: „Die Feuerwehr steht im mittelfristigen Plan.“ Man werde es versuchen, doch ohne Fördermittel geht es nicht. Keine Förderung, keine Feuerwehr für Großröhrsdorf. Retzler akzeptiere Grahls Forderungen. Aber: Andere Ortsteile hätte noch weniger bekommen als Großröhrsdorf, das dürfe man nicht vergessen. Mehr sei eben bei den 60 000 Euro Investmitteln jährlich nicht drin. Gibt man das Geld nicht für Dinge aus, die gefördert werden, ist es noch weniger wert, rechnet Retzler. Dass eine Kommune in der Liebstädter Größenordnung mehr Geld bräuchte, ist seine seit Jahren geäußerte Kritik an den Verteilungsprinzipien. Grahl ahnte, dass er sich mit seiner Meinung bei den Liebstädtern unbeliebt mache. Doch er stehe mit seiner Meinung nicht allein da. Mehrfach deutet er an: Wenn wir 2025 nicht mehr eigenständig sind, wird gar nichts mehr. Derartiges ist zwar – anders als zwischen Dohna und Müglitztal – derzeit kein akutes Thema, aber auch nicht für immer und ewig von der Hand zu weisen. Der Druck war schon mal größer, als Liebstadts Finanzen in den Miesen waren.

Rainer Kristmann (Freie Wählervereinigung) erinnerte beim Stadtrat an einen Fakt: 60 Prozent der Einwohner von Liebstadt wohnen in den Ortsteilen. „Deshalb sollten wir nicht vergessen, dass wir sie nicht vergessen wollen.“

