Vergesslicher Verurteilter Die Bundespolizei in Görlitz hat Besuch von einem Polen erhalten. Er wollte wissen, ob etwas gegen ihn vorliegt.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Einen ungewöhnlichen Besuch haben am frühen Sonnabend die Beamten des Bundespolizei-Reviers an der Görlitzer Stadtbrücke erhalten. Ein 27-jähriger Pole erschien, um nachzufragen, ob gegen ihn „in Deutschland noch etwas vorliege“, informierte Bundespolizeisprecher Michael Engler. Die Polizisten wurden schnell fündig: Der Mann wurde seit 2013 in Aachen gesucht, wo er wegen Betruges verurteilt ist, ebenso war noch ein Urteil aus München wegen Körperverletzung zu vollstrecken. Die Ersatzstrafe von 4451 Euro, um der Einlieferung ins nächste Gefängnis zu entgehen, beglich die Ehefrau des Mannes, der sich daraufhin bedankte und auf freiem Fuß das Revier wieder verließ. (SZ)

