Vergesslicher Räuber erwischt

Ein Mann hatte in einer Fleischerei am Puschkinplatz in die Kasse gelangt – und damit eine Verfolgungsjagd ausgelöst.

Die Tat hatte in der Riesaer Innenstadt für Aufsehen gesorgt: Am Puschkinplatz, an der Hauptstraße, in der Elbgalerie und an der Elbe waren am Mittwoch Polizisten unterwegs, die hektisch nach einem Verdächtigen Ausschau hielten. Nun ist klar: Der Einsatz hat sich gelohnt.

Die Polizisten konnten am Mittwoch gegen 13.45 Uhr einen 36-Jährigen festnehmen, der zuvor in einer Fleischerei am Puschkinplatz in die Kasse gelangt hatte. Laut Polizei hatte der Riesaer aus einer Registrierkasse 100 Euro genommen. Als er von einer Verkäuferin überrascht wurde, stieß er sie zur Seite und flüchtete.

Später kehrte er zum Tatort zurück, um sein vergessenes Fahrrad abzuholen. Per Rad entfernte er sich erneut. Aufgrund der genauen Personenbeschreibung durch die Zeugen konnten die Beamten den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe aufgreifen und festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen des räuberischen Diebstahls ermittelt. (SZ)

