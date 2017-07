Aus dem Gerichtssaal Vergesslicher Ladendieb Ein Mann ergreift die Flucht, als er beim Griff in die Kasse ertappt wird. Minuten später kehrt er zum Tatort zurück.

© Symbolfoto: dpa

Die Aufregung ist der Verkäuferin anzumerken. Seit fast zehn Monaten denke sie immer wieder an den Vorfall im September 2016, als plötzlich der fremde Mann in der Fleischerei am Puschkinplatz stand und die Kasse plündern wollte. „Ich war eigentlich nur kurz im Nebenraum“, erzählt die 47-Jährige.

Länger als eine Minute sei sie nicht weg gewesen. Das lag auch an den beiden Männern, die sie vor dem Geschäft bemerkt hatte. „Ich dachte, die sind vielleicht hungrig, da passt du besser auf.“ Und tatsächlich: Als sie einen Augenblick später in den Verkaufsraum zurückkehrte, stand ein Mann im Laden. Die Verkäuferin reagierte schnell, schrie den Unbekannten an. Der erschrak offensichtlich, ließ die Kasse auf den Boden fallen und ergriff die Flucht. Zwei 50-Euro-Scheine konnte er in der Eile noch mitgehen lassen.

Fahrrad am Tatort stehengelassen

Erkannt hatte die Verkäuferin den Mann zu diesem Zeitpunkt noch nicht, auch wenn sie überzeugt ist, dass es sich um einen der beiden Männer handelte, die sie zuvor gesehen hatte. „Er stand mit dem Rücken zu mir, hatte die Kapuze über dem Kopf.“

Dass in dieser Woche der Prozess gegen einen Verdächtigen geführt wird, liegt an einem weiteren Zeugen: Der hatte beobachtet, wie der Dieb aus dem Geschäft stürmte. Und er bemerkte, dass einer sein Fahrrad nach wenigen Metern stehen ließ. Gemeinsam mit der Verkäuferin stellte er das Rad ins Geschäft. „Ich habe noch mit der Polizei telefoniert, da stand er schon wieder im Geschäft und forderte sein Fahrrad zurück“, sagt die Zeugin. Es entstand eine kurze Rangelei, an deren Ende der mutmaßliche Dieb mit dem Fahrrad die Flucht antrat. Dummerweise vergaß er dabei seinen Kapuzenpullover, an dem die Polizei später DNA-Spuren fand.

Die sind eindeutig einem 37-jährigen Deutschen zuzuordnen, der auf dem Polizeirevier in Riesa schon bekannt ist. Auch an diesem Dienstag sind neben dem Diebstahl in der Fleischerei noch zwei weitere Delikte angeklagt: Zum einen ein Diebstahl im Kaufland an der Hauptstraße, wo er stolze 24 Dosen Red Bull sowie zwei Fischkonserven mitgehen ließ.

Zum anderen ein Fall, in dem er unerlaubterweise eine Schreckschusswaffe inklusive zwölf Schuss Munition mit sich führte. Für ihn offenbar relativ normal, wie ein Polizist bei Gericht schildert: Bei einer späteren Kontrolle am Puschkinplatz hätten die Beamten eine Art Spitzhacke bei ihm festgestellt. „Offenbar geht er unbewaffnet nicht vor die Haustür“, so die Schlussfolgerung des Polizisten. Sowohl den Diebstahl im Kaufland als auch das unerlaubte Mitführen der Waffe hat der Mann bereits eingeräumt.

Der Diebstahl aus der Fleischerei am Puschkinplatz ist dagegen nicht ganz so eindeutig. Zwar gibt der Deutsche zu, dass er in dem Geschäft war, um sein Fahrrad zurückzuholen. Dass er aber zuvor im Laden war und Geld aus der Kasse genommen hat, bestreitet er. „Welcher Dieb wäre denn so blöd, noch mal zurückzukommen!“, ereifert sich dann auch sein Verteidiger – und weist darauf hin, dass die Verkäuferin den Ladendieb nur von hinten gesehen habe. Sie könne sich folglich überhaupt nicht sicher sein, ob der Angeklagte auch wirklich der Dieb war.

Für Klarheit soll nun der Augenzeuge sorgen, der die Szene von der Straße aus beobachtet hatte. Der Prozess wird Ende Juli fortgesetzt.

zur Startseite